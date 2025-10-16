W wyborach parlamentarnych w 2023 r. kandydaci Polski 2050 startowali razem z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego jako Trzecia Droga. Po wyborach obie partie utworzyły w Sejmie oddzielne kluby.

Klub parlamentarny Polska 2050 początkowo liczył 33 posłów, ale z czasem się zmniejszył.

Kto pożegnał się z klubem parlamentarnym Polska 2050?

W sierpniu z klubem pożegnał się poseł Tomasz Zimoch (bezpartyjny, obecnie niezrzeszony), który odszedł po okresie zawieszenia. Miesiąc wcześniej z klubu i z partii Polska 2050 wystąpiła posłanka Izabela Bodnar, która w 2024 r. przegrała z Jackiem Sutrykiem walkę o stanowisko prezydenta Wrocławia. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r. z klubem Polska 2050 pożegnał się także Michał Kobosko, którego zastąpiła w Sejmie Bożenna Hołownia.

Jako pierwszy klub Polska 2050 opuścił Adam Gomoła, najmłodszy poseł obecnej kadencji, który w dniu wyborów miał 24 lata. Gomoła został wykluczony z ugrupowania i z klubu po tym, jak media ujawniły nagrania rozmowy, podczas której młody polityk miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tys. zł na konto prywatnej firmy swojej bliskiej współpracowniczki. Gomoła, który odrzucał oskarżenia, od marca 2024 r. pozostawał posłem niezrzeszonym.