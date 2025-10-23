Reklama

Pedagożka Sylwia Włodarczyk: Kobiety z ADHD to mistrzynie maskowania. Perfekcjonizm bywa strategią przetrwania

Coraz częściej mówi się o kobietach, które w dorosłym życiu odkrywają u siebie ADHD. Jak wyjaśnia Sylwia Włodarczyk z Fundacji Szkolnej, pedagożka i ekspertka edukacji włączającej, nie jest to nagły wzrost zachorowań, lecz efekt rosnącej wiedzy o neuroróżnorodności i zmiany języka, jakim o niej mówimy.

Publikacja: 23.10.2025 13:26

Kobiety z ADHD od dziecka słyszą, że są „roztrzepane, nadwrażliwe, chaotyczne”

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są typowe objawy ADHD u kobiet i dlaczego bywają one trudniejsze do zauważenia niż u mężczyzn?
  • Dlaczego wiele kobiet z ADHD otrzymuje błędne diagnozy dotyczące depresji lub lęku?
  • Jak ADHD wpływa na codzienne życie dorosłych kobiet?
  • W jaki sposób perfekcjonizm staje się strategią przetrwania dla kobiet z ADHD?
  • Czy macierzyństwo wpływa na nasilenie symptomów ADHD?
  • Jak przebiega diagnoza ADHD u dorosłych kobiet?
Przez lata ADHD było kojarzone z chłopcami, którzy „nie potrafią usiedzieć w miejscu”. Tymczasem, jak zauważa ekspertka, u kobiet objawy bywają znacznie subtelniejsze. – To raczej chaos w głowie, rozproszenie, nadmiar myśli. Dopiero teraz zaczynamy to rozumieć – podkreśla Sylwia Włodarczyk w rozmowie z serwisem regionalna.pl. – Wielu dorosłych – zwłaszcza kobiet – odkrywa ADHD przy okazji diagnozy dziecka lub terapii własnej. Pojawia się moment: „to o mnie!”. Świadomość rośnie też dzięki mediom społecznościowym, gdzie kobiety dzielą się swoimi historiami – mówi. 

Dorośli, a zwłaszcza dorosłe kobiety, długo nie otrzymują odpowiednich diagnoz.
