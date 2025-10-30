Aktualizacja: 30.10.2025 06:07 Publikacja: 30.10.2025 04:55
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku rannych zostało m.in. sześcioro dzieci w wiek 3-6 lat. W ataku ucierpiało pięć bloków mieszkalnych i kilka budynków jednorodzinnych.
Do poderwania myśliwców doszło w związku z atakiem powietrznym prowadzonym przez Rosjan na cele znajdujące się na Ukrainie.
MSWiA, które pytamy o to, czy monitoruje tę sprawę, odpowiada nam: „Zezwolenie na przewóz osób w międzynarodowym transporcie drogowym poza UE wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przepisy ustawy nie wymagają przeprowadzenia uzgodnień z MSWiA czy Strażą Graniczną”.
Mieszkańcy ukraińskiej stolicy zostali wezwani do zejścia do schronów.
Ihor Kłymenko na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że Rosjanie najczęściej atakują takie obiekty infrastruktury jak wielopiętrowe budynki, prywatne przedsiębiorstwa, szpitale, szkoły i przedszkola.
Gubernator obwodu Mykoła Kałasznik poinformował, że w wyniku ataku w płomieniach stanął jeden budynek mieszkalny. Kałasznik pisze też o dwóch zniszczonych i czterech uszkodzonych samochodach. Ranna w ataku 36-letnia kobieta doznała licznych poparzeń.
Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w Zaporożu uszkodzony został obiekt infrastruktury.
Ukraińskie Siły Powietrzne informują m.in. o wystrzeleniu pocisków hipersonicznych Kindżał w kierunku obwodu winnickiego. Przez całą noc pojawiają się informacje o atakach dronów. Rosjanie używają też do ataku pocisków manewrujących.
Hanno Pevkur, minister obrony Estonii oświadczył, że amerykańscy żołnierze nie opuszczą jego kraju. - To pozytywna decyzja dla Estonii – USA poinformowały nas, że nasza współpraca będzie kontynuowana tak, jak ma miejsce obecnie. Wysłałem im sygnał, że jesteśmy gotowi ją zintensyfikować - mówił Pevkur na antenie estońskiej telewizji. Wcześniej resort obrony Rumunii poinformował, że otrzymał sygnał z Waszyngtonu o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na flance wschodniej NATO.
Odprawiać i przyjmować samoloty przestały lotniska w Wołgogradzie, Kałudze, Saratowie, Jarosławiu, a także podmoskiewskie lotniska Domodiedowo i Wnukowo. Informacje takie przekazał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
O strąceniu dronów poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.
Trump poinformował, że ze względu na to, iż inne państwa posiadające broń atomową przeprowadzają jej testy, nakazał Departamentowi Obrony (który Trump nazywa Departamentem Wojny), by również rozpoczął testowanie tego rodzaju broni.
Rzecznik zgrupowania, Iwan Bigma poinformował również o strąceniu jednej bomby kierowanej i czterech stacji zestawów Starlink.
O odparciu ataku informuje gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego komunikatu wynika, że drony były strącane nad trzema rejonami obwodu rostowskiego. We wsi Kasjanowska w wyniku ataku doszło do uszkodzenia szyb w oknach dwóch domów jednorodzinnych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1344 dniu wojny
Foto: PAP
