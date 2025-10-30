06:05 11 osób rannych w nocnym ataku powietrznym Rosji na Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku rannych zostało m.in. sześcioro dzieci w wiek 3-6 lat. W ataku ucierpiało pięć bloków mieszkalnych i kilka budynków jednorodzinnych.

05:24 Polskie Dowództwo Operacyjne informuje o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców

Do poderwania myśliwców doszło w związku z atakiem powietrznym prowadzonym przez Rosjan na cele znajdujące się na Ukrainie.

05:02 Na 13 firm dopuszczonych do przewozów na linii Rosja–Polska jedynie trzy to firmy stricte polskie - ustaliła „Rzeczpospolita”

MSWiA, które pytamy o to, czy monitoruje tę sprawę, odpowiada nam: „Zezwolenie na przewóz osób w międzynarodowym transporcie drogowym poza UE wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przepisy ustawy nie wymagają przeprowadzenia uzgodnień z MSWiA czy Strażą Graniczną”.

04:53 W nocy w Kijowie aktywna była obrona przeciwlotnicza

Mieszkańcy ukraińskiej stolicy zostali wezwani do zejścia do schronów.

04:51 Szef MSW Ukrainy: Od początku roku Rosjanie przeprowadzili 75 tys. uderzeń na infrastrukturę kraju

Ihor Kłymenko na antenie ukraińskiej telewizji mówił, że Rosjanie najczęściej atakują takie obiekty infrastruktury jak wielopiętrowe budynki, prywatne przedsiębiorstwa, szpitale, szkoły i przedszkola.

04:47 Kobieta ranna w nocnym ataku dronów na obwód kijowski

Gubernator obwodu Mykoła Kałasznik poinformował, że w wyniku ataku w płomieniach stanął jeden budynek mieszkalny. Kałasznik pisze też o dwóch zniszczonych i czterech uszkodzonych samochodach. Ranna w ataku 36-letnia kobieta doznała licznych poparzeń.

04:46 W Dnieprze i w Zaporożu w nocy rozległy się eksplozje

Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w Zaporożu uszkodzony został obiekt infrastruktury.

04:44 Ukraina jest tej nocy celem intensywnego ataku powietrznego Federacji Rosyjskiej

Ukraińskie Siły Powietrzne informują m.in. o wystrzeleniu pocisków hipersonicznych Kindżał w kierunku obwodu winnickiego. Przez całą noc pojawiają się informacje o atakach dronów. Rosjanie używają też do ataku pocisków manewrujących.

04:39 Minister obrony Estonii: Amerykańscy żołnierze nie opuszczą naszego kraju

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii oświadczył, że amerykańscy żołnierze nie opuszczą jego kraju. - To pozytywna decyzja dla Estonii – USA poinformowały nas, że nasza współpraca będzie kontynuowana tak, jak ma miejsce obecnie. Wysłałem im sygnał, że jesteśmy gotowi ją zintensyfikować - mówił Pevkur na antenie estońskiej telewizji. Wcześniej resort obrony Rumunii poinformował, że otrzymał sygnał z Waszyngtonu o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących na flance wschodniej NATO.

04:37 Rosjanie zawiesili w nocy działanie sześciu lotnisk

Odprawiać i przyjmować samoloty przestały lotniska w Wołgogradzie, Kałudze, Saratowie, Jarosławiu, a także podmoskiewskie lotniska Domodiedowo i Wnukowo. Informacje takie przekazał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:36 W nocy strącono cztery drony lecące w kierunku Moskwy

O strąceniu dronów poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.

04:33 Donald Trump nakazał rozpoczęcie testów broni atomowej

Trump poinformował, że ze względu na to, iż inne państwa posiadające broń atomową przeprowadzają jej testy, nakazał Departamentowi Obrony (który Trump nazywa Departamentem Wojny), by również rozpoczął testowanie tego rodzaju broni.

04:30 Rosyjskie zgrupowanie „Zachód” informuje o strąceniu 43 ukraińskich dronów w ciągu doby

Rzecznik zgrupowania, Iwan Bigma poinformował również o strąceniu jednej bomby kierowanej i czterech stacji zestawów Starlink.

04:26 Rosyjska obrona przeciwlotnicza odparła atak dronów na obwód rostowski

O odparciu ataku informuje gubernator obwodu Jurij Sliusar. Z jego komunikatu wynika, że drony były strącane nad trzema rejonami obwodu rostowskiego. We wsi Kasjanowska w wyniku ataku doszło do uszkodzenia szyb w oknach dwóch domów jednorodzinnych.

04:25 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1344 dniu wojny

