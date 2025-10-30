Aktualizacja: 30.10.2025 15:29 Publikacja: 30.10.2025 14:31
Inga Ruginienė i Donald Tusk
Foto: PAP
Dwa dni temu premier Tusk ogłosił, że jeszcze w tym roku Polska otworzy dwa przejścia graniczne na granicy z Białorusią, w Kuźnicy i Bobrownikach, zamknięte od – odpowiednio – 2021 i 2023 roku. Występując na Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE szef rządu podkreślił, że przed ostateczną decyzją ws. terminu otwarcia przejść Warszawa odbędzie konsultacje z Wilnem, ponieważ Litwa w tym tygodniu zamknęła granicę z Białorusią w reakcji na naruszenia przestrzeni powietrznej Litwy przez balony meteorologiczne. Granica między Litwą a Białorusią będzie zamknięta co najmniej do końca listopada.
Teraz, jak się okazuje, po konsultacjach Polska zdecydowała, że przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach nie zostaną otwarte przed połową listopada.
– Rozmowa (z Donaldem Tuskiem) była bardzo wyczerpująca i szczegółowa. Zdecydowaliśmy, że polski premier przełoży otwarcie granicy (z Białorusią) – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej premier Litwy Inga Ruginienė. – To oznacza że koordynujemy swoje działania. Teraz zamknięte będą zarówno granice Polski, jak i Litwy – dodała.
W rzeczywistości granica Polski nie jest w pełni zamknięta – wszystkie przejścia graniczne między Polską a Białorusią zostały zamknięte sześć tygodni temu, w związku z ćwiczeniami Zapad 2025, odbywającymi się na terytorium Białorusi i Rosji. Jednak po zakończeniu ćwiczeń przejścia Kuźnica Białostocka-Grodno i Siemianówka-Swisłocz (kolejowe) oraz Terespol-Brześć i Kukuryki-Kozłowicze zostały otwarte (w nocy z 25 na 26 września). Opóźnione zostanie natomiast szersze otwarcie granicy.
Przejścia na granicy między Polską a Białorusią
Foto: PAP
Przejście graniczne w Kuźnicy pozostaje zamknięte od listopada 2021 roku – zostało zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez białoruskie władze i rosnącą presję migracyjną na polską granicę wschodnią. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia przejścia było natarcie na przejście przez ok. 2 tys. migrantów, sprowadzonych tam wcześniej przez białoruskie władze. Z kolei przejście graniczne w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 r., gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.
Tymczasem granica Litwy z Białorusią została w tym tygodniu całkowicie zamknięta, ze względu na kilkukrotne naruszenie przestrzeni powietrznej Litwy przez balony meteorologiczne znad Białorusi, wykorzystywane do przemycania papierosów. Pojawianie się balonów nad Litwą zmusiło do trzykrotnego, tymczasowego zawieszenia działania lotniska w Wilnie, raz zawieszono działanie lotniska w Kownie.
Gotowość do zamknięcia granicy z Białorusią wyraziły też władze Łotwy. Premier Łotwy Evika Siliņa mówiła w czwartek, że Ryga jest gotowa zamknąć jedyne działające przejście na granicy z Białorusią, jeśli będzie to konieczne. Dodała jednak, że „w tym momencie nie widzi zagrożenia dla granicy”, które usprawiedliwiałoby taki krok.
