Rzeczpospolita
Prawo
Krótsze wakacje i dłuższa spłata kredytu. UOKiK ukarał państwowe banki

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 119 mln zł kar na banki z grupy Pekao, które w ramach tzw. wakacji kredytowych niezgodnie z prawem skracały okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego i nieproporcjonalnie wydłużały czas jego spłaty.

Publikacja: 17.12.2025 10:25

Krótsze wakacje i dłuższa spłata kredytu. UOKiK ukarał państwowe banki

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Kary mają związek z realizacją ustawy, która wprowadziła tzw. wakacje kredytowe. Miała ona na celu pomóc kredytobiorcom w czasie, kiedy wysokie stopy procentowe spowodowały poważny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych. Od sierpnia 2022 r. do końca 2024 r. mogli oni zawiesić spłatę maksymalnie 12 rat kredytu hipotecznego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, iż od początku obowiązywania przepisów monitorował, w jaki sposób banki wywiązują się z ustawowych obowiązków. Wszczęto 17 postępowań wyjaśniających, a większość banków zmieniła praktyki niekorzystne dla konsumentów lub utrudniające korzystanie z wakacji kredytowych. Postępowania wobec kilku zakończyły się postawieniem zarzutów.

Prezes UOKiK: Wakacje kredytowe były mniej korzystne, niż nakazywała to ustawa

Teraz swój finał ma postępowanie w sprawie praktyk banków z grupy Pekao – Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Pekao Bank Hipoteczny SA. Jak podaje UOKiK, obydwa banki w tym samym czasie stosowały ten sam, niezgodny z ustawą, model realizacji wniosków o wakacje kredytowe. Z jednej strony skracały okres zawieszenia spłaty kredytu, z drugiej – nieproporcjonalnie wydłużały okres kredytowania.

W komunikacie wyjaśniono, iż chodziło o sytuację, kiedy kredytobiorca składał wniosek o wakacje kredytowe w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie opłacania składek. Wówczas zawieszenia ukarane banki udzielały nie na pełny miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca. Dotyczyło to też sytuacji, gdy wniosek obejmował kilka miesięcy, w tym ostatni miesiąc kwartału. Przykładowo: konsument, który 15 marca 2023 r. złożył wniosek o wakacje kredytowe, powinien uzyskać zawieszenie na cały miesiąc. Natomiast bank przyznał mu je na okres od 15 do 31 marca, czyli 17 dni.

To nie wszystko. Banki, nie zważając na krótszy wymiar zawieszenia, automatycznie wydłużały okres kredytowania o pełen miesiąc. Jak wyjaśnia UOKiK, oznaczało to, że konsumenci spłacali kredyt dłużej, niż wynikałoby to z faktycznego czasu zawieszenia, a to mogło podnosić całkowite koszty kredytu, w szczególności poprzez naliczone odsetki. – W efekcie wakacje kredytowe były mniej korzystne, niż nakazywała to ustawa – powiedział cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nałożył on na obydwa banki kary w łącznej wysokości blisko 119 mln zł. Mają też poinformować o stwierdzonych naruszeniach każdego klienta, który został nimi dotknięty.

Stanowisko Banku Pekao S.A. w związku z decyzją UOKiK

Z zarzutami oraz nałożoną karą nie zgadza się Bank Pekao S.A. Jego rzecznik prasowy Paweł Jurek w przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreślił, iż „w toku postępowania Bank przedstawił liczne argumenty wskazujące, że żadne z kontrolowanych zachowań Banku nie stanowiło praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i nie stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami”. Jak przy tym zaznaczono, zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą ok. 4 proc. wszystkich wniosków o tzw. ustawowe wakacje kredytowe. Jednocześnie przekazano, że bank zdecyduje o odwołaniu się do sądu, po szczegółowym zapoznaniu się z decyzją i jej uzasadnieniem.

Źródło: rp.pl

