Kary mają związek z realizacją ustawy, która wprowadziła tzw. wakacje kredytowe. Miała ona na celu pomóc kredytobiorcom w czasie, kiedy wysokie stopy procentowe spowodowały poważny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych. Od sierpnia 2022 r. do końca 2024 r. mogli oni zawiesić spłatę maksymalnie 12 rat kredytu hipotecznego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, iż od początku obowiązywania przepisów monitorował, w jaki sposób banki wywiązują się z ustawowych obowiązków. Wszczęto 17 postępowań wyjaśniających, a większość banków zmieniła praktyki niekorzystne dla konsumentów lub utrudniające korzystanie z wakacji kredytowych. Postępowania wobec kilku zakończyły się postawieniem zarzutów.

Prezes UOKiK: Wakacje kredytowe były mniej korzystne, niż nakazywała to ustawa

Teraz swój finał ma postępowanie w sprawie praktyk banków z grupy Pekao – Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Pekao Bank Hipoteczny SA. Jak podaje UOKiK, obydwa banki w tym samym czasie stosowały ten sam, niezgodny z ustawą, model realizacji wniosków o wakacje kredytowe. Z jednej strony skracały okres zawieszenia spłaty kredytu, z drugiej – nieproporcjonalnie wydłużały okres kredytowania.

W komunikacie wyjaśniono, iż chodziło o sytuację, kiedy kredytobiorca składał wniosek o wakacje kredytowe w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie opłacania składek. Wówczas zawieszenia ukarane banki udzielały nie na pełny miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca. Dotyczyło to też sytuacji, gdy wniosek obejmował kilka miesięcy, w tym ostatni miesiąc kwartału. Przykładowo: konsument, który 15 marca 2023 r. złożył wniosek o wakacje kredytowe, powinien uzyskać zawieszenie na cały miesiąc. Natomiast bank przyznał mu je na okres od 15 do 31 marca, czyli 17 dni.