Aktualizacja: 30.10.2025 04:31 Publikacja: 30.10.2025 04:13
Prezydent Litwy Gitanas Nausėda i premier Hiszpanii Pedro Sánchez
Foto: PAP
Litwa odzyskała niepodległość trzy i pół dekady temu. Rosyjski, postrzegany przez wielu Litwinów jako język sowieckiego okupanta, długo jeszcze utrzymywał wysoką pozycję w nauczaniu. Ale to się kończy.
Od 2024 r. nie ma go już na liście tzw. pierwszych języków obcych (ich nauka zaczyna się nie później niż w drugiej klasie szkoły podstawowej, potem, od szóstej klasy, dochodzi obowiązkowo drugi język obcy). Od tego roku nie można zdawać państwowego egzaminu maturalnego z rosyjskiego jako języka obcego. Nie ma już olimpiad z języka rosyjskiego.
– Nastąpiła zmiana priorytetów. Długofalowym celem państwa jest rezygnacja z nauczania języka rosyjskiego w szkołach litewskich - ogłosił rok temu Ignas Gaižiūnas, wiceminister Edukacji, Nauki i Sportu. Zamiast rosyjskiego ma być więcej języków państw Unii.
Czytaj więcej
W przykrym dla Rosji dniu jej samoloty pojawiły się nad terytorium Litwy. Na kilka mgnień oka. Al...
Przoduje stolica. – Nauka rosyjskiego była ugruntowaną normą. Zmieniamy to, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną - stwierdził niedawno wicemer Wilna Vytautas Mitalas. Tłumaczył, że zacieśnianie więzi z partnerami strategicznymi, takimi jak Polska czy Niemcy, można zacząć od poznania ich języków.
Wyróżnił jednak język innego państwa UE – Hiszpanii, który pojawił się w wileńskich szkołach jako drugi język obcy dwa lata temu, wzbudzając duże zainteresowanie. To przede wszystkim on w stolicy zastępuje rosyjski. Wyróżnienie ma też wymiar finansowy wileński ratusz dopłaca nauczycielom hiszpańskiego 400 euro miesięcznie. I tylko im.
– To sporo. 400 euro to prawie jedna czwarta zarobków nauczyciela, i to jest na rękę. Nauczyciele hiszpańskiego otrzymują taki dodatek od zeszłego roku, od kiedy nie ma już możliwości wyboru rosyjskiego jako drugiego języka obcego –mówi „Rzeczpospolitej” Alina Kowalewska, doradczyni dyrektora administracji samorządu miasta Wilna do spraw oświaty. Przyznaje, że nauczyciele innych języków nie są zachwyceni wyróżnieniem kolegów uczących hiszpańskiego.
A rola tego języka jeszcze wzrośnie, od przyszłego roku szkolnego będzie miał na Litwie status pierwszego obcego – obok angielskiego, francuskiego i niemieckiego, i w związku z tym będzie można z niego zdawać maturę (pierwszy raz w 2027 r.).
Nauczycieli oczywiście brakuje, nie tylko od języków obcych. W Wilnie nowi, od wszystkich przedmiotów, dostają od samorządu 300 euro miesięcznie przez pierwszy rok pracy.
Nauczyciel w szkole państwowej na Litwie musi zgodnie z ustawą znać język litewski. Ale, jak słyszę, w wypadku nauczania języków obcych nie patrzy się na ten wymóg rygorystycznie. Hiszpanie czy Latynosi, mający kłopoty ze znalezieniem u siebie pracy, mogą tu szukać szansy.
Najbardziej nauczycieli języków brakuje w małych miejscowościach. Państwo wspiera studentów germanistyki i romanistyki stypendiami w wysokości 455 euro miesięcznie. A jeżeli podpiszą kontrakt z samorządem, to po obronie dyplomu i podjęciu pracy w szkole w małej miejscowości dostaną przez trzy lata jeszcze o 300 euro więcej.
Jak wygląda nauka języków obcych w całym kraju? Najświeższe dane na ten temat „Rzeczpospolita” dostała z Wydziału Komunikacji Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu.
Wynika z nich, że spośród 340 tys. uczniów wszystkich klas w litewskich szkołach, od pierwszej do maturalnej, ponad 306 tys. uczy się języka angielskiego jako pierwszego obcego, a ponad 1 tys. jako drugiego.
Hiszpański, który na razie jest tylko drugim językiem, wybrało 11 tys. uczniów. W poprzednim roku szkolnym było ich kilka razy mniej – 2,5 tys. W tym samym czasie liczba uczących się rosyjskiego spadła ze 102 tys. do 76 tys. Wciąż najwięcej poza angielskim, ale tendencja jest wyraźna – zgodna z wygaszaniem narzuconym przez ministerstwo, które „mocno zachęca do uczenia się języków krajów UE”.
Efekty widać nie tylko w odniesieniu do hiszpańskiego. Niemieckiego uczy się jako drugiego 38 tys. uczniów (w zeszłym roku 31 tys.), francuskiego 15 tys. (w roku szkolnym 2024-2025 – 13 tys.), polskiego 200 (55) i włoskiego 71 (31).
Na Litwie są też szkoły mniejszości narodowych, w których nie ma konieczności wyboru drugiego języka obcego. W szkołach polskich dzieci uczą się polskiego i litewskiego oraz zazwyczaj, zwłaszcza w Wilnie, angielskiego. Poza stolicą, w mniejszych miejscowościach, rosyjski wciąż jest wyraźnie obecny.
– Rosyjski został zdegradowany, ale nie wiem, czy to słuszna decyzja. Kłóciłem się o to już z poprzednim wicemerem Wilna, a obecny Mitalas kontynuuje walkę z rosyjskim. Oni są z ugrupowań liberalnych, a jest taka tradycja, że każda partia ma swojego nacjonalistę. Żyjemy obok Rosji i obok rosyjskojęzycznej Białorusi. Musimy mieć znających rosyjski specjalistów, oficerów wywiadu, pracowników ministerstw. Jestem za większym wyborem języków w szkołach, ale wśród nich powinien pozostać rosyjski – mówi „Rzeczpospolitej” litewski Polak dr Mariusz Antonowicz, politolog z Uniwersytetu Wileńskiego.
– Mamy też mniejszość rosyjską, 5 proc. populacji. To są obywatele Litwy, mają pasporty litewskie, wielu urodziło się w niepodległej Litwie. Ten aspekt też jest całkowicie pomijany - dodaje.
Czytaj więcej
Kończą się egzaminacyjne zmagania ósmoklasistów. W czwartek napisali ostatni egzamin – z języka a...
Antonowicz ma również wątpliwości co do jakości nauczania języków zachodnich. – Postawiliśmy wóz przed koniem, ogłosiliśmy masowe przechodzenie na hiszpański czy niemiecki, eliminując rosyjski, ale nie mamy kadr pedagogicznych, ich przygotowanie to pięć-dziesięć lat. Dzisiaj, może poza angielskim, znajomość języków europejskich jest słaba. A przecież powinno być tak, że jak na studia politologiczne przychodzą młodzi ludzie, którzy uczyli się w szkole niemieckiego, to umieją napisać pracę np. o AfD, korzystając z niemieckich źródeł – dodaje.
Rosyjski w czasach sowieckich znali na Litwie prawie wszyscy. Przez starsze pokolenie Litwinów nadal traktowany jest jak język okupanta. A jak mówił mi publicysta i doradca polityków Aleksander Radczenko, dla młodszej generacji stał się „językiem okupanta na Ukrainie, czyli głównego geopolitycznego przeciwnika”.
Czytaj więcej
Jak teraz odbijemy swoją stolicę? – grzmi znany publicysta. A w rządzie słychać obawy o bezpiecze...
To młodsze pokolenie w dużych miastach zazwyczaj nie zna rosyjskiego. Gdy zaczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę litewscy dziennikarze telewizyjni gorączkowo szukali tłumaczy.
Ostatnio rosyjski wrócił do tych dużych miast, gdy pojawiły się dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy (są w znacznej większości rosyjskojęzyczni) oraz uciekinierów z sąsiedniej Białorusi. To, że rosyjski jest najczęściej słyszalnym językiem na wileńskich ulicach, zaniepokoiło publicystów i znanych polityków.
W lipcu minister obrony Dovilė Šakalienė uznała, że wielki napływ rosyjskojęzycznych imigrantów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W tym samym czasie przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis proponował, by przybysze z Ukrainy, Białorusi i innych krajów postsowieckich, którzy chcą ułożyć sobie życie na Litwie, byli zobowiązani do opanowania litewskiego. Jeżeli się nie nauczą, to nie będą mogli pracować w niektórych sektorach i nie dostaną zasiłków.
Nie tylko Mariusz Antonowicz krytykuje odejście w szkołach od rosyjskiego. Usłyszałem też taki argument: „Z Wilna na Białoruś jest 30 km, a przecież nie zawsze musi być ona pod kontrolą Rosji. I co, będziemy wtedy rozmawiali z Białorusinami po hiszpańsku?”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Litwa odzyskała niepodległość trzy i pół dekady temu. Rosyjski, postrzegany przez wielu Litwinów jako język sowieckiego okupanta, długo jeszcze utrzymywał wysoką pozycję w nauczaniu. Ale to się kończy.
Od 2024 r. nie ma go już na liście tzw. pierwszych języków obcych (ich nauka zaczyna się nie później niż w drugiej klasie szkoły podstawowej, potem, od szóstej klasy, dochodzi obowiązkowo drugi język obcy). Od tego roku nie można zdawać państwowego egzaminu maturalnego z rosyjskiego jako języka obcego. Nie ma już olimpiad z języka rosyjskiego.
Po ponad czterech dekadach walki o oczyszczenie swojego imienia, niesłusznie skazany za zabójstwo w 1980 r. Subr...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Królestwo Hiszpanii idzie pod prąd. Cała Europa zaostrza politykę migracyjną, ale Madryt szeroko otworzył drzwi...
W tym roku do Niemiec przybyło o połowę mniej imigrantów, niż przed rokiem. Powinno to wszystkich nad Łabą ciesz...
Terrassa, miasto w Hiszpanii, tymczasowo zakazało adopcji czarnych kotów ze schronisk, by zapobiec potencjalnie...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Koreański Instytutu ds. Zjednoczenia Narodowego, państwowy instytut badawczy zajmujący się analizą, planowaniem...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas