Przoduje stolica. – Nauka rosyjskiego była ugruntowaną normą. Zmieniamy to, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną - stwierdził niedawno wicemer Wilna Vytautas Mitalas. Tłumaczył, że zacieśnianie więzi z partnerami strategicznymi, takimi jak Polska czy Niemcy, można zacząć od poznania ich języków.

Wyróżnił jednak język innego państwa UE – Hiszpanii, który pojawił się w wileńskich szkołach jako drugi język obcy dwa lata temu, wzbudzając duże zainteresowanie. To przede wszystkim on w stolicy zastępuje rosyjski. Wyróżnienie ma też wymiar finansowy wileński ratusz dopłaca nauczycielom hiszpańskiego 400 euro miesięcznie. I tylko im.

– To sporo. 400 euro to prawie jedna czwarta zarobków nauczyciela, i to jest na rękę. Nauczyciele hiszpańskiego otrzymują taki dodatek od zeszłego roku, od kiedy nie ma już możliwości wyboru rosyjskiego jako drugiego języka obcego –mówi „Rzeczpospolitej” Alina Kowalewska, doradczyni dyrektora administracji samorządu miasta Wilna do spraw oświaty. Przyznaje, że nauczyciele innych języków nie są zachwyceni wyróżnieniem kolegów uczących hiszpańskiego.

A rola tego języka jeszcze wzrośnie, od przyszłego roku szkolnego będzie miał na Litwie status pierwszego obcego – obok angielskiego, francuskiego i niemieckiego, i w związku z tym będzie można z niego zdawać maturę (pierwszy raz w 2027 r.).

Nauczycieli oczywiście brakuje, nie tylko od języków obcych. W Wilnie nowi, od wszystkich przedmiotów, dostają od samorządu 300 euro miesięcznie przez pierwszy rok pracy.