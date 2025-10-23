Aktualizacja: 23.10.2025 22:17 Publikacja: 23.10.2025 21:30
Władimir Putin
Foto: Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS
Czwartek to od samego rana trudny dzień dla Władimira Putina.
Nagromadziło się problemów: amerykańskie sankcje na kremlowskie koncerny naftowe, unijne uderzenia w rosyjskie finanse i mała zdrada chińskiego sojusznika, który – tak twierdzi agencja Reuters – przerwał zakupy rosyjskiej ropy z powodu sankcji Trumpa nałożonych na Rosnieft i Łukoil.
Po południu Putin zapewnił rodaków, że się pod naporem sankcji nie ugnie, bo żadne szanujące się państwo, żaden szanujący się naród tak nie postępuje. A Rosja ma ten przywilej, że może się zaliczać do takich państw i narodów- mówił.
I dodał coś jeszcze pod adresem Trumpa i szerzej Zachodu: „Dialog jest zawsze lepszy niż jakaś konfrontacja, spory czy tym bardziej wojna”.
Nie trzeba było długo czekać, aż ta wojenna retoryka znajdzie potwierdzenie. Wieczorem nad granicą litewską przeleciały trzy rosyjskie samoloty.
Jak podawali litewscy politycy, były jeden wielozadaniowy bojowy Su-30 i samolot tankujący Ił-78, które, jak na szybko założyli, prowadziły w obwodzie kaliningradzkim (niektórzy wolą nazwę: królewiecki) ćwiczenia z tankowania.
Ale z niewyjaśnionych oficjalnie powodów zagnało je nad państwo członkowskie NATO. Wtargnięcie trwało ledwie 17-18 sekund, samoloty rosyjskie pokonały ledwie kilkaset metrów w głąb Litwy. Hiszpańskie myśliwce uczestniczące w misji patrolowej zareagowały, to znaczy ruszyły w kierunku granicy. Rosjanie już byli za nią. Nie było potrzeby podejmować żadnej poważnej decyzji.
Czytaj więcej
Za kilka lat my w regionie znajdziemy się w bardzo napiętej sytuacji. Polska i Litwa rozumieją po...
Ale trudno nie postawić sobie pytania, co się stanie, jeżeli rozdrażniony Putin (a ma coraz więcej powodów do rozdrażnienia) wyda rozkaz, by rosyjskie samoloty nie znikały znad jakiegoś państwa wschodniej flanki NATO po kilkunastu sekundach. Lecz by polatały dłużej. Na tyle długo, by był czas na poważną decyzję przywódców i dowódców. Na tyle długo, by nie można się czarować, że to przypadkowe wtargnięcie czy przykra pomyłka, ale pomyłka.
Przywódca „szanującego się narodu” sugeruje nam, że ciosy, które zalicza od Zachodu, zachęcają go do sprawdzania, jakie granice prowokacji może jeszcze przekroczyć. Jak to zniesiemy?
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czwartek to od samego rana trudny dzień dla Władimira Putina.
Nagromadziło się problemów: amerykańskie sankcje na kremlowskie koncerny naftowe, unijne uderzenia w rosyjskie finanse i mała zdrada chińskiego sojusznika, który – tak twierdzi agencja Reuters – przerwał zakupy rosyjskiej ropy z powodu sankcji Trumpa nałożonych na Rosnieft i Łukoil.
Działalność szefa PKOl jest pełzającym dowodem, że olimpizm to dla niego biznes jak inne i nie ma pieniędzy, któ...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
CBA i jego polityczni patroni nie wyłgają się ze sprawy podsłuchów córki i żony premiera Donalda Tuska. Mimo lek...
Premier Donald Tusk zyskuje w politycznej konfrontacji, a sondaże pokazują, że wspólna lista KO, Lewicy, PSL i P...
Dziennikarz i jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi został laureatem Nagrody Sacharowa. Europa powin...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Michał Woś z prokuratorskimi zarzutami, Jarosław Kaczyński przesłuchiwany w sprawie wyborów kopertowych, medialn...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas