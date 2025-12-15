Aktualizacja: 15.12.2025 14:15 Publikacja: 15.12.2025 12:50
Służby na miejscu ataku na plaży Bondi
Foto: REUTERS/AAP/Dean Lewins
W niedzielę szesnaście osób, w tym dziecko oraz funkcjonariusz policji, zginęło w wyniku strzelaniny, do której doszło na plaży Bondi w Sydney. Atak ten był wymierzony w uczestników obchodów żydowskiego święta Chanuki. Jeden z napastników został zastrzelony przez policję, drugi – ciężko ranny – trafił do aresztu.
W sieci pojawiło się wideo pokazujące moment, w którym przypadkowy świadek obezwładnia jednego z napastników, wyrywając mu strzelbę. Kim jest mężczyzna, który wykazał się bohaterskim zachowaniem?
Czytaj więcej
Dwaj uzbrojeni mężczyźni, którzy zabili 15 osób na plaży Bondi w Sydney, w czasie obchodów żydows...
Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widać mężczyznę szarżującego na jednego ze strzelców z Bondi Beach i odbierającego mu broń. Ahmed al Ahmed – bo tak nazywa się 43-latek, który zdołał rozbroić jednego z napastników w czasie ataku – to właściciel sklepu z owocami, ojciec dwóch córek w wieku 3 i 6 lat. Al Ahmed urodził się w Syrii, ale w Australii mieszka już długo, bo od 2006 roku.
Mężczyzna – jak podaje jeden z jego krewnych – sam został dwukrotnie postrzelony i musiał przejść operację. Jego życiu na szczęście nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Rodzice Ahmeda al Ahmeda w rozmowie z mediami podkreślili, że ich syn „zrobiłby wszystko, by chronić kogokolwiek, niezależnie od pochodzenia czy wiary”. - Kiedy zrobił to, co zrobił, nie myślał o pochodzeniu ludzi, których ratował, ani o tych, którzy ginęli na ulicy. On nie rozróżnia jednej narodowości od drugiej. Zwłaszcza tutaj, w Australii, nie ma różnicy między jednym obywatelem a drugim – mówili.
Portal news.com.au podaje, że Ahmed al Ahmed został doceniony za swoje bohaterskie zachowanie przez jednego z najbogatszych ludzi na świecie, amerykańskiego finansistę i inwestora Billa Ackmana. „Czy ktoś mógłby założyć zweryfikowaną zbiórkę, abyśmy mogli nagrodzić jego i jego rodzinę?” – napisał w mediach społecznościowych Ackman.
Po apelu miliardera w sieci – na platformie GoFundMe – powstała zbiórka o nazwie „Wspieraj bohatera, który rozbroił napastnika z Bondi”. W poniedziałek zebrano już ponad milion dol.. Jednym z darczyńców jest właśnie sam Ackman, który na rzecz al Ahmeda przekazał 99 999 dol. amerykańskich. „Środki zostaną wypłacone bezpośrednio bohaterowi” – przekazał finansista, powołując się na platformę GoFundMe.
Czytaj więcej
Szesnaście osób, w tym dziecko oraz funkcjonariusz policji, zginęło w wyniku strzelaniny na plaży...
Zachowanie Ahmeda al Ahmeda skomentował nawet prezydent USA Donald Trump. – To naprawdę bardzo odważna osoba, która frontalnie zaatakowała jednego z napastników i uratowała wiele żyć. To bardzo odważna osoba, która obecnie przebywa w szpitalu i jest poważnie ranna. Wielki szacunek dla człowieka, który to zrobił – podkreślił amerykański przywódca w rozmowie z mediami.
Rannego mężczyznę w szpitalu odwiedził premier Nowej Południowej Walii. „Ahmed okazał się prawdziwym bohaterem. Wczoraj wieczorem, wykazując się niezwykłą odwagą, rozbroił terrorystę i naraził własne życie, ratując w ten sposób wielu ludzi. Możliwość osobistego spotkania i przekazania mu podziękowań od mieszkańców Nowej Południowej Walii była dla mnie zaszczytem” – napisał Chris Minns w mediach społecznościowych.
W ataku, do którego doszło w niedzielę na plaży Bondi w Sydney, zginęło 16 osób, w tym jeden z napastników. 42 osoby zostały zaś ranne. Jak podaje agencja Reutera, ofiary miały od 10 do 87 lat.
50-letni zamachowiec, który zginął na miejscu ataku, był – jak wynika z informacji przekazanych na konferencji prasowej przez australijską policję – ojcem 24-letniego zamachowca, który obecnie w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Mężczyźni zostali zidentyfikowani jako Sajid Akram i Naveed Akram – ich personalia podał australijski nadawca publiczny ABC i inne media. Policja nie ujawniła personaliów sprawców – podała jednak, że 50-latek miał pozwolenie na broń od 2015 r. i posiadał sześć legalnych sztuk broni. Na nagraniach wykonanych w czasie ataku widać, że zamachowcy są uzbrojeni w karabin samopowtarzalny i strzelbę.
Władze określają niedzielny zamach mianem celowego, antysemickiego ataku. Minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował, że 50-letni zamachowiec przybył do Australii w 1998 r. dzięki wizie studenckiej. Jego syn urodził się w Australii i jest obywatelem tego kraju. – Intensywnie sprawdzamy przeszłość obu tych osób. Na tym etapie wiemy o nich bardzo niewiele – powiedział dziennikarzom komendant policji stanu Nowa Południowa Walia, Mal Lanyon.
Służby zapewniają, że napastnikom nie pomagał nikt inny. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że w atak mogła być zaangażowana jeszcze jedna osoba. W poniedziałek przeszukiwany był dom napastników w dzielnicy Bonnyrigg, na przedmieściach Sydney.
40 osób rannych w ataku na plaży Bondi pozostaje w szpitalach. Wśród rannych jest dwóch policjantów, których stan jest poważny, ale stabilny. Według relacji świadków atak na plaży Bondi, która była wypełniona ludźmi w gorący wieczór, trwał ok. 10 minut. Według informacji policji w obchodach Chanuki zorganizowanych w niewielkim parku na plaży brało udział ok. 1 000 osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykański samolot pasażerski linii JetBlue zdołał uniknąć potencjalnej kolizji z wojskową maszyną USA – przeka...
Rozwścieczeni kibice sforsowali ogrodzenie i wdarli się na boisko na stadionie Salt Lake w Indiach po tym, jak g...
56 tysięcy najzamożniejszych posiada już trzykrotnie większy majątek od najbiedniejszej połowy ludzkości. To nap...
W 2026 roku Szwajcarzy zagłosują w referendum nad pomysłem Szwajcarskiej Partii Ludowej, który przewiduje wprowa...
Gwałtowny wzrost cen mieszkań w Australii jest przyczyną ograniczenia imigracji w kraju, który przybyszom zawdzi...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas