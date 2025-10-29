Zweryfikowaliśmy te firmy. Zezwolenia posiada 13 firm, z tego sześć zarejestrowanych w Polsce (w formie spółek lub działalności gospodarczej z zakresu przewozów autokarowych) – jednak zaledwie trzy z nich (dwie z Gdańska, jedna z woj. warmińsko-mazurskiego) są rzeczywiście rodzime, ponieważ założone i zarządzane przez obywateli polskich. Pozostałe trzy są firmami polskimi wyłącznie z nazwy – są to spółki co prawda założone w Polsce, jednak zarządzane i należące do Łotyszy oraz do Rosjanina.

Zatem na 13 firm dopuszczonych do przewozów na linii Rosja–Polska jedynie trzy to firmy stricte polskie.

MSWiA, które pytamy o to, czy monitoruje tę sprawę, odpowiada nam: „Zezwolenie na przewóz osób w międzynarodowym transporcie drogowym poza UE wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przepisy ustawy nie wymagają przeprowadzenia uzgodnień z MSWiA czy Strażą Graniczną”.

Samolotem do Rosji nie, ale już autobusem – tak. MSWiA przyznaje, że „ruch autobusowy nie został ograniczony”

Od lutego 2022 r. decyzją Komisji Europejskiej zamknięte jest niebo dla lotów pasażerskich z i do Rosji. – Statki powietrzne z krajów takich jak Rosja i Białoruś, w związku z sankcjami unijnymi, nie mogą korzystać z europejskiej, w tym polskiej, przestrzeni powietrznej – odpowiada Marcin Hadaj, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Polska zbudowała na całej ponad 100-kilometrowej lądowej granicy z obwodem królewieckim zapory i bariery ochronne – identyczne, jak te postawione na granicy z Białorusią.

Okazuje się, że do dziś nie zaostrzono przepisów przewozów autobusowych z Rosji do Polski, a jedyne ograniczenia to te wprowadzone przez poprzedni rząd z powodu... pandemii COVID. Chodzi o rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na przejściach granicznych – w drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską Bezledy–Bagrationowsk oraz Grzechotki–Mamonowo II.

Co mówi to rozporządzenie? Do Polski z Rosji mogą wjechać: obywatele Polski, cudzoziemscy małżonkowie Polaków, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, a także cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawo do pracy w naszym kraju.