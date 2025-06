Radosław Sikorski: Rosja wycofała część swoich wojsk z obwodu królewieckiego

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1219 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 25 na 26 czerwca...

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski powiedział dziennikarzom podczas szczytu NATO w Hadze, że Rosja wycofała znaczną część swoich wojsk z obwodu królewieckiego. Polska stosuje tę nazwę od 2023 roku – z inicjatywy samorządowców, popartej wnioskiem Ministra Rozwoju i Technologii, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju na posiedzeniu w kwietniu br. uchwaliła, że dla miasta Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec, a dla obwodu kaliningradzkiego – obwód królewiecki.

Wycofane z tego regionu siły mają być przerzucone w inne lokalizacje. Ponadto Rosja jest zmuszona do utworzenia nowych jednostek wzdłuż granicy z Finlandią, co rozciąga jej siły. – To nie jest sukces – ocenił Sikorski.

Sikorski mówił także, że rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe „Zapad-2025”, które mają się odbyć na Białorusi, zostały przeniesione w głąb kraju, rzekomo po to, by zmniejszyć napięcie na granicach z sąsiadami. Same ćwiczenia, według dyplomaty, odbędą się na mniejszą skalę, ponieważ „najlepsze rosyjskie jednostki wojskowe są związane na Ukrainie".