Donald Tusk miał być idealistą bez iluzji, a okazał się iluzjonistą bez idei

Porządek konstytucyjny upada: po neosędziach i neo-KRS będziemy mieć teraz neoprezydenta Karola Nawrockiego?

Jeśli premier utrzyma ten kurs, to niedługo będzie miał on jednak zupełnie prawdziwy problem z rządzeniem państwem, w którym załamał się porządek konstytucyjny. Nihilizm prawny obydwu stron partyjnego sporu doprowadził do tego, że doczekaliśmy czasów, kiedy mówimy o neosędziach czy neo-KRS. Choroba jednak postępuje, bo niebawem będziemy mieć neoprezydenta, któremu łatwo będzie można odmówić samolotu, ochrony, możliwości wygłoszenia orędzia do narodu, a nawet uznania jego weta czy decyzji o skierowaniu projektu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Być może jednak rząd oszczędzi nam tego wszystkiego i zwyczajnie uniemożliwi elektowi objęcie najwyższego urzędu? Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, a czy ustawienie policji na Krakowskim Przedmieściu i fizyczne zagrodzenie drogi do pałacu Karolowi Nawrockiemu i rzeszom jego zwolenników nie byłoby spektaklem, jakiego III RP jeszcze nie widziała? Jeśli jednak tak miałoby się stać, to co powstrzyma prawicową opozycję, aby ta uznała, że mamy neopremiera i neoparlament, które, dopuszczając się „zamachu stanu”, same wyjęły się spod prawa, a zatem wszystko, co uchwalą i nakażą, jest z istoty rzeczy nieobowiązujące?

Tak się niszczy dzieło Mieszka I, rozbijając naród z powrotem na plemiona i zastępując państwo strukturami partyjno-klanowymi. Przyszli politolodzy będą mieli o czym pisać, próbując wyjaśnić, jak mogło dojść do bałkanizacji jednolitej etnicznie i kulturowo wspólnoty politycznej

Tak się niszczy dzieło Mieszka I, rozbijając naród z powrotem na plemiona i zastępując państwo strukturami partyjno-klanowymi. Przyszli politolodzy będą mieli o czym pisać, próbując wyjaśnić, jak mogło dojść do bałkanizacji jednolitej etnicznie i kulturowo wspólnoty politycznej.