Z podobnymi postulatami wychodzi także minister sprawiedliwości - prokurator generalny Adam Bodnar. - Jesteśmy na tym etapie, że przygotowujemy się bardzo profesjonalnie do zażądania przeliczenia głosów w tych komisjach, co do których zostały wykazane anomalie statystyczne. Wiemy doskonale, że to nie jest tylko te kilkanaście komisji, co do których już to przeliczenie nastąpiło, ale że te anomalie dotyczą znacznie większej liczby komisji – zapowiedział Bodnar.

Ponowne liczenie głosów w wyborach prezydenckich jest możliwe. Potrzebne jednak dowody na systemowe fałszerstwo

Zapowiedź ministra dotyczy wniosków o ponowne przeliczenie głosów, które prokurator generalny może złożyć jako uczestnik postępowania przed SN w sprawie protestów wyborczych. Czy mogą one doprowadzić do ponownego liczenia kart wyborczych w całym kraju?

Według eksperta od prawa wyborczego prof. Krzysztofa Urbaniaka, na obecnym etapie jest to raczej wątpliwe.

- Prokurator generalny jest uprawniony do zajęcia stanowiska w sprawie protestu wyborczego, może też składać wnioski dowodowe. Oznacza to, że może wnosić o zlecenie oględzin kart wyborczych i protokołów, czyli żądać ponownego przeliczenia głosów – mówi prof. Urbaniak.

Zastrzega jednak, że takie wnioski prokuratora generalnego co do zasady powinny dotyczyć danej komisji, w stosunku do której złożono protest i w której miało dość do nieprawidłowości. – Prokurator generalny może też oczywiście wnieść o przeliczenie głosów w całym kraju. Jednak takie żądanie powinno być odpowiednio uzasadnione. Ponowne liczenie głosów we wszystkich komisjach w świetle prawa jest możliwe, ale tylko wtedy kiedy uprawdopodobni się, że skala nieprawidłowości mogłaby być bardzo duża, znacznie większa niż ta, o której mówi się obecnie. Nie sposób jednak wykluczyć, że prowadząc postępowania, takie przesłanki mogą się pojawić. Musiałoby chodzić jednak o zorganizowane, systemowe naruszenia, które usprawiedliwiałyby przeliczenie głosów w 30 tys. obwodowych komisji wyborczych – twierdzi ekspert.

Przeliczenie wszystkich głosów w całej Polsce byłoby teoretycznie możliwe także według I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Jej zdaniem musiałby jednak zostać złożony obszerny i poprawnie uargumentowany protest, dotyczący każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju i wskazujący na możliwe nieprawidłowości w każdej z nich z osobna.