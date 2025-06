Poprawki nie wystarczyły, projekty odrzucone przez sejmową komisję. Co dalej ze „ślepymi pozwami”?

Wprowadzone w projekcie Polski 2050 poprawki zakładały m.in. procedurę wstępnego badania przez sąd, czy dobra osobiste zostały naruszone oraz wydłużenie terminu, jaki miałby on na wystąpienie administratora strony o udostępnienie danych użytkownika i przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Obowiązek przechowywania danych przez usługodawcę skrócono tylko do dwóch miesięcy; a jeśli w tym czasie użytkownik zaalarmowałby usługodawcę o planowanym wytoczeniu powództwa – termin wydłużyłby się do pół roku.

Zdaniem mec. Obrębskiego wpisywanie tych samych – choć zmodyfikowanych – rozwiązań do kolejnego potencjalnego projektu, niewiele zmieni. – Pewnych problemów nie da się przeskoczyć. Termin przechowywania danych przez administratora nie będzie mógł być dłuższy niż maksymalnie pół roku, bo tego zabrania unijne prawo. A polskie sądy, które miałby – już po wprowadzonych przez posłów poprawkach - tylko 14 dni na wystąpienie do usługodawcy o przesłanie danych pozwanego, już dzisiaj są niewydolne i raczej nie jest realne, aby zmieściły się w tym terminie – argumentuje mecenas.

Prawnik: w sprawie anonimowego hejtu w internecie potrzebujemy rozwiązania „na już”

Ze środowiska eksperckiego od dawna słychać też głosy, że z wprowadzeniem instytucji „ślepych pozwów” w drodze ustawy należałoby zaczekać do czasu przyjęcia przez Polskę Aktu o usługach cyfrowych (czyli unijnej dyrektywy DSA). Ma ona bowiem na celu m.in. usprawnić mechanizmy usuwania z sieci nielegalnych treści. Mec. Obrębski jest jednak sceptyczny wobec tej potencjalnej korelacji czasowej. – Prace nad tą dyrektywą trwają już rok. Poruszona w niej problematyka jest bardzo trudna, można się spodziewać, że przy jej implementacji konieczne będą modyfikacje. A my potrzebujemy rozwiązania „na już” – unaocznia ekspert.

Mecenas zauważa jednak, że w projekcie Polski2050 nie zmieniono wymogu przedstawienia wydruku zawierającego odwzorowanie możliwie szkalującej publikacji, co w praktyce odbiera narzędzia do walki o ochronę dóbr osobistych podczas internetowych transmisji live. Do rozpatrywania „ślepych pozwów” miałyby być wyznaczane konkretne sądy, co mec. Obrębski ocenia krytycznie z powodu ich możliwego przeciążenia i odległości od miejsca zamieszkania osoby, która pozwie hejtera.