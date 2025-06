W jaki sposób można deregulować oświatę?

Edukacja jest inwestycją i świadectwa na zakończenie poszczególnego etapu edukacji są podstawą w procesie rekrutacji do szkół średnich, wyższych lub składa się je w zakładach pracy. Warto jednak zadać sobie pytanie o to, czy na pewno w ostatnim dniu szkoły każde dziecko, z drugiej, piątej, szóstej czy każdej innej klasy, musi koniecznie dostawać do ręki papierowe świadectwo. I czemu ono służy, poza tym, że czasami można dostać na nie zniżkę w sklepie, tańszy bilet na basen albo stówę od babci?

Likwidacja papierowych świadectw to jeden z postulatów zgłoszonych przez nauczycieli pracujących nad deregulacją przepisów oświatowych w zespole Rafała Brzoski. Nie został przyjęty, podobnie jak większość innych. Z przedstawionych pomysłów do realizacji skierowano dwa. Jeden z nich dotyczył likwidacji tzw. godzin czarnkowych (czyli dodatkowej, niepłatnej godziny pracy, kiedy nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców) oraz zmian związanych z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów (np. psychologów czy logopedów). Ci ostatni będą mogli być teraz zatrudniani na inną umowę niż umowa o pracę, a ich czas pracy może być wydłużony z czterech godzin do dziewięciu.

Co jeszcze zgłasza oświatowy zespół Rafała Brzoski?

To między innymi możliwość, by dzieci trenujące jakąś dyscyplinę sportu, taką jak pływanie czy piłka nożna, mogły w ten sposób zaliczać dwie godziny wf. Dziś w programie są cztery godziny, ale szkoły mogą to regulować w taki sposób, że np. jedna czy dwie godziny WF. mogą być realizowane międzyklasowo np. na zajęciach jogi. Chcieli też, by dyrektorzy szkół, do których chodzą dzieci spoza rejonu, nie musieli co roku wysyłać informacji o tym, że te dzieci nadal są uczniami ich szkoły. Bo wystarczy, gdy będą wysyłać wtedy, gdy dziecko tę szkołę opuści. – Mamy pewien niedosyt, że większość naszych postulatów przepadło. Ale może był to pierwszy etap deregulacji – mówi Górniak.

Co na to ministerstwo? „MEN wciąż dokonuje analizy możliwych działań w zakresie deregulacji, jednak nie rozpatruje na ten moment rzekomych propozycji zespołu Rafała Brzoski, które docierają tylko drogą medialną. Nie wpłynęły one oficjalnie do MEN” – poinformowało nas biuro prasowe resortu. Zapewniając, że na bieżąco analizuje kwestie związane z deregulacją przepisów prawa oświatowego, jak te dotyczące np. godzin czarnkowych.