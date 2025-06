Kiedy PiS przegrało wybory, partia Jarosława Kaczyńskiego chciała ponownego przeliczenia głosów

Kiedy PiS przegrywało wybory samorządowe w 2014 roku, politycy partii, z Andrzejem Dudą na czele, domagali się ponownego przeliczenia głosów. „Głosy powinny być w całej Polsce raz jeszcze przeliczone. Chciałbym, żeby wszystko zostało dokładnie sprawdzone. Nie ma ważniejszego procesu w demokracji niż wybory. Jeżeli mamy taką sytuację, że władze są wyłaniane nie w rzetelnych wyborach, to one nie mają legitymacji. To są standardy białoruskie” – tak obecnie urzędujący prezydent oburzał się na rezultat wyborów niekorzystnych dla jego partii, kiedy był jej szeregowym członkiem. Jarosław Kaczyński mówił wtedy z mównicy sejmowej: „Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy – te wybory zostały sfałszowane. Nawet jeżeliby ktoś nie chciał w to uwierzyć, z różnych względów, to i tak ilość głosów nieważnych, a także to ogromne zamieszanie, które powstało w trakcie liczenia głosów, delegitymizuje te władze”. Czy Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i PiS byli silnymi razem, zanim to się stało modne?

Przedstawiacie komisji wyborczych to nie święte krowy. Za pracę brali pieniądze i powinni być rozliczeni

– Ludziom z komisji wyborczych należy się szacunek i podziękowanie, a nie szurskie teorie spiskowe, których nie powstydziłaby się komisja pana Macierewicza – mówił w Sejmie Adrian Zandberg, komentując podważanie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich.

Każdemu należy się szacunek za jego pracę, jeśli ją dobrze wykonuje. Przedstawiciele komisji wyborczych nie są jednak świętymi krowami ani wolontariuszami. Ich praca była wynagradzana, a do komisji byli często kierowani przedstawiciele danych sztabów reprezentujący interesy danych kandydatów. Nie świadczy to o tym, że fałszowali wybory. Ale powinni być jak żona Cezara, a ich praca zostać zweryfikowana. Jeśli błędy nie zostaną wytknięte, a ich autorzy nie zostaną wskazani, to problem będzie się powtarzał. A błędów było sporo. Warto skupić się na najważniejszych wątpliwościach.