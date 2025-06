Protesty wyborcze. Sąd Najwyższy liczy głosy w części komisji wyborczych

Do Sądu Najwyższego wpłynęło na ten moment kilkadziesiąt tysięcy protestów wyborczych. Ich ostateczna liczba wynieść może ok. 50 tys. W politycznej historii Polski zdarzało się ich już o wiele więcej – po wyborach w 1995 roku do SN trafiło ok. 600 tys. protestów, które nie wpłynęły na ważność wyboru Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta. Jak zaznaczał wcześniej sędzia Stępkowski, zdecydowana większość protestów napływających obecnie do SN to protesty powielone.

– Powyżej 90 proc. protestów jest protestami powielonymi. Niekiedy te protesty mają komiczny charakter. Jeden z wyborców przysłał protest, mówiąc, że przesyła protest Romana Giertycha. Niektórzy się nie podpisują lub wpisują fałszywe numery PESEL. Jest bardzo dużo protestów, którym nie da się nawet nadać biegu prawnego – stwierdził rzecznik SN w rozmowie z TVP Info.

Z informacji prokuratury, która zapoznała się z wynikami dotychczasowych badań kart z części komisji, wynika, że w 7 spośród 10 sprawdzonych obwodowych komisji wyborczych doszło do błędnego przypisania głosów Karolowi Nawrockiemu. Te 10 zbadanych dotychczas komisji to część spośród 13, wobec których SN zarządził oględziny kart do głosowania. Dokonują ich sądy rejonowe w ramach tzw. pomocy prawnej.

– Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z oględzin kart głosowania sprowadza się w gruncie rzeczy do weryfikacji poprawności sporządzenia protokołów przez obwodowe komisje wyborcze. Oznacza to też konieczność ponownego przeliczenia głosów oddanych w tych komisjach, ponieważ trzeba sprawdzić, czy liczby zapisane w protokole zgadzają się z liczbą kart wyborczych – tłumaczył wcześniej na łamach rp.pl sędzia Stępkowski.