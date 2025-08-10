Aktualizacja: 10.08.2025 09:26 Publikacja: 10.08.2025 09:24
Foto: PAP/Paweł Supernak
Zakładam, że wiedzę ma ograniczoną, suflowaną głównie przez autorów i sympatyków projektu z czasów PiS. Możliwe nawet, że jest zagorzałym zwolennikiem tej inwestycji, co uważam za słuszne. Też jestem jej fanem. Tyle że nie mogę uwolnić się od wrażenia, że w przedstawionym w Kaliszu projekcie ustawy o CPK nie chodzi o samą inwestycję, ale o czysto polityczne postawienie pod pręgierzem opinii publicznej rządu i jego premiera Donalda Tuska.
Sztuczka jest prosta. Nawrocki zgłasza projekt ustawy o CPK, która dekretuje nierealne terminy i większą od przewidzianej skalę inwestycji (powrót do kosztownej koncepcji piasty i szprych), rząd jej nie przyjmuje, a Sejm większością koalicyjną odrzuca. I co mamy? Eksplozję krytyki po stronie prezydenta i jego stronników, że Tusk „nie dowozi” obietnic, zabija ambitny projekt prezydenta, sabotuje polską przyszłość i gasi narodowe aspiracje. Przy echu, jakie budzi sprawa CPK, Tusk tej konfrontacji wygrać raczej nie może. Taki jest plan. Tyle że to wszystko hucpa, bo realny CPK przecież powstaje, a w czasach rządów PiS był jedynie na papierze. W sprytny sposób przedstawiono go (podobnie jak projekt Izera) jako narodowy cel, barejowskiego misia na miarę naszych ambicji i aspiracji. Kwestia finansowania, środków, terminu była wyssana z palca. Teraz CPK rzeczywiście powstaje i jest to projekt zakotwiczony w budżecie, planach inwestycyjnych, dziesiątkach tysięcy podpisanych umów. Mam jakoś w tej sprawie do rządu zaufanie. Podobnie jak przekonanie, że w excelach ministra Domańskiego wszystko się zgadza, a realizowana inwestycja mieści się w planach wydatków państwa, podobnie jak dozbrojenie armii, środki na infrastrukturę obronną czy cyberbezpieczeństwo.
Czytaj więcej
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej)...
Prezydentowi Nawrockiemu, który nie rozsiadł się jeszcze dobrze w fotelu głowy państwa, z całą sympatią podpowiadam, że warto z tym excelem się zapoznać, a nie stroić w kombinezon Boba Budowniczego z popularnej kreskówki i gonić rząd do pracy z łopatą. Bo można przy tym wyzwolić kaskady śmiechu, jak poprzednik, Andrzej Duda, który w podsumowaniach dwóch prezydenckich kadencji pomylił swoją osobę z Kazimierzem Wielkim (zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną), przypisując sobie zasługi ekip rządowych, które realnie poprawiały byt Polaków. Karol Nawrocki ma przed sobą wiele lat prezydentury. Może to być – i szczerze mu tego życzę – prezydentura ambitna. Dlatego, przy całym zrozumieniu, jak potrzebna jest poważna presja na rządzących, przestrzegam go przed śmiesznością. Bo ta, nawet jeśli jest skutkiem działań podjętych w dobrej wierze, zostaje na długo.
Zakładam, że wiedzę ma ograniczoną, suflowaną głównie przez autorów i sympatyków projektu z czasów PiS. Możliwe nawet, że jest zagorzałym zwolennikiem tej inwestycji, co uważam za słuszne. Też jestem jej fanem. Tyle że nie mogę uwolnić się od wrażenia, że w przedstawionym w Kaliszu projekcie ustawy o CPK nie chodzi o samą inwestycję, ale o czysto polityczne postawienie pod pręgierzem opinii publicznej rządu i jego premiera Donalda Tuska.
Przed szczytem w Alasce w piątek nie wiadomo najważniejszego: czy prezydent USA Donald Trump będzie bronił utrzy...
Sprawa środków z KPO, które niektórzy przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) chcieli wykorz...
Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski ma poczucie, że jest śmieszny, pokazując aplikację, która odlicza dni do koń...
Inauguracja Karola Nawrockiego obfitowała w wyraźne sygnały ideowe: brak Ukrainy w przemówieniu, konfrontacyjny...
Oczywiście nie spodziewałem się, że tuż po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki objawi się koalicji rządowej...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas