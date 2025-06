Pojawił się nawet pomysł, by od elekta nie odbierać przysięgi. Do wypowiedzi profesora Safjana odniósł się dr Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: na platformie społecznościowej X przypomniał, że w styczniu tego roku sędzia – rozmawiając z Oko.press – zajmował odwrotne stanowisko („stwierdzenie ważności wyborów nie stanowi koniecznej przesłanki do złożenia ślubowania i objęcia urzędu przez prezydenta. Do momentu skutecznego zakwestionowania wyniku wyborów i ich unieważnienia wybrany prezydent wykonuje swoje funkcje” – mówił wtedy).

Donald Tusk uznaje wyniki wyborów prezydenckich

Tymczasem Donald Tusk oświadczył: „Nikt nie powinien kwestionować wyników wyborów prezydenckich”. W kontekście współpracy z Karolem Nawrockim dodał: „Musimy się do siebie przyzwyczajać. Takie są reguły gry”. To już drugi raz, kiedy premier komunikuje, że uznaje wynik głosowania.

Albo więc Tusk odgrywa rolę dobrego policjanta, a Romanowi Giertychowi pozwala być tym złym, który obsługuje emocje żelaznego elektoratu, albo sytuacja wymknęła mu się spod kontroli.

Brnąc w opowieść o fałszerstwie, Platforma za chwilę przegra kolejne wybory – jej sprawa. Bądźmy dobrej myśli, że tylko państwo na tym nie straci. Może inaczej niż zawsze, podsumuję optymistycznie. I pocieszając dr. Szweda, którego spotkał hejt w sieci: to głośna mniejszość na platformach społecznościowych. Większość Polaków chce kompromisu.