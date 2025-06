Prokurator Generalny: W siedmiu komisjach doszło do zamiany głosów

W siedmiu z dziesięciu komisji wyborczych, z których karty do głosowania poddano ponownemu przeliczeniu, doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki – poinformowała w sobotę Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Adama Bodnara.