- W tym przypadku prokuratura od razu podjęła decyzję, że trzeba wszcząć śledztwo, ale to jest dopiero początek takich sytuacji. Te protesty nadal wpływają. (...) Jak prześledzimy media społecznościowe z ostatnich dni, to w wielu przypadkach są publikowane informacje o takich „niespodziewanych sytuacjach” - powiedział minister Bodnar.

Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy należy ponownie przeliczyć wszystkie głosy oddane w II turze wyborów prezydenckich.

- Gdybym to zrobił, to zakwestionowałbym pracę tych 25 prokuratorów, którzy teraz przygotowują odpowiedzi do SN na protesty wyborcze. Jeśli na koniec uznamy, że trzeba przeliczyć wszystkie głosy, to takie oświadczenie wydamy – zapewnił Adam Bodnar.