Źródło: Europe Sustainable Development Report, https://eu-dashboards.sdgindex.org/rankings

Niemalże odwrotna kolejność w rankingu występuje, jeśli spojrzymy na pomoc rozwojową. Zgodnie z danymi w „Preliminary official development assistance in 2024 on a grant equivalent basis” OECD z kwietnia na czele znajdują się liderzy, tacy jak Luksemburg (przeznaczający 1,00 proc. dochodu narodowego brutto), Szwecja (0,79 proc.) i Dania (0,71 proc.), którzy jako jedyni zrealizowali lub przekroczyli międzynarodowy cel 0,7 proc. DNB (Dochodu Narodowego Brutto – red.) na ODA (Official Development Assistance, Oficjalna Pomoc Rozwojowa – red.).

Z kolei na drugim końcu spektrum plasują się kraje takie jak Węgry (0,09 proc.), Grecja (0,14 proc.), Słowacja (0,14 proc.) i Rumunia (0,16 proc.), których wkład jest wielokrotnie niższy. Oficjalna Pomoc Rozwojowa od 22 państw UE będących członkami Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) wyniosła łącznie 88,7 mld dol., co stanowiło 0,47 proc. ich połączonego Dochodu Narodowego Brutto. Oznacza to znaczący spadek o 8,6 proc. w ujęciu realnym w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane te świadczą o tym, że choć UE jako blok pozostaje kluczowym światowym donatorem, to zobowiązania dotyczące pomocy rozwojowej są realizowane w bardzo nierównym stopniu, a ogólny trend w 2024 r. był spadkowy.

Ile kosztuje zrównoważony rozwój? Luka finansowa jako największa bariera

Znalezienie dokładnych, porównywalnych danych na temat rocznych wydatków państw członkowskich UE na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) jest niezwykle trudne. Wynika to przede wszystkim z braku jednolitego systemu budżetowego oznaczania wydatków powiązanych z Agendą 2030 – tzw. SDG tagging – w krajowych budżetach publicznych. Poza pomocą rozwojową, nakłady na realizację celów są rozproszone po wielu sektorach: od zdrowia i edukacji, przez infrastrukturę i transport, po ochronę środowiska i politykę społeczną.