Trump „jest rozczarowany” Władimirem Putinem

Wcześniej – w połowie lipca – prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jeśli w ciągu 50 dni Władimir Putin nie zawrze porozumienia pokojowego z Ukrainą, to USA nałożą na Rosję nowe, dotkliwe sankcje, w tym sankcje wtórne na kraje, które kupują rosyjskie surowce, takie jak ropa czy gaz. Amerykański przywódca zapowiedział także zwiększenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Później Trump powiedział zaś, że jest bardzo rozczarowany Putinem i że skrócił okres przedstawiony w ultimatum.

31 sierpnia amerykański dyplomata John Kelley powiedział, że Donald Trump chce, by do 8 sierpnia zawarto porozumienie, które zakończy wojnę Rosji na Ukrainie. – Zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą wynegocjować zawieszenie broni i trwały pokój. Czas zawrzeć porozumienie. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że musi to nastąpić do 8 sierpnia – stwierdził.

Putin o wojnie na Ukrainie: Rozczarowanie wynika z nadmiernych oczekiwań

Władimir Putin – odnosząc się do negocjacji – powiedział, że wszelkie rozczarowania wynikają z nadmiernych oczekiwań. – To znana ogólna zasada – stwierdził. Przekonywał też, że aby rozwiązać sporną kwestię, należy prowadzić rozmowy nie przed kamerami i w „spokojnej atmosferze procesu negocjacyjnego”. – Negocjacje są zawsze potrzebne i zawsze ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o dążenie do pokoju – mówił. Wyraził pogląd, że należy omówić kroki do osiągnięcia podstaw długoterminowego, trwałego pokoju bez żadnych ograniczeń czasowych. Według Putina, omówienia wymagają takie sprawy jak kwestia języka rosyjskiego na Ukrainie czy niezależność cerkwi prawosławnej w tym kraju.

Rosyjski przywódca oświadczył też, że Kremlowi chodzi o wyeliminowanie przyczyn konfliktu z Ukrainą i zapewnienie Rosji bezpieczeństwa. Dodał, że cele Rosji, sformułowane w czerwcu 2024 r. podczas spotkania z kierownictwem rosyjskiego MSZ są znane. – Wszystko jest jasne – zaznaczył.