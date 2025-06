Tylko w przypadku komisji nr 95 w Krakowie to jej przewodniczący sam zauważył błąd i zgłosił tę sprawę dyrektor KBW już 2 czerwca. Jak pisała „Rz”, członkowie komisji wyborczych mają status funkcjonariuszy publicznych. Za naruszenia przy przebiegu wyborów grozi do trzech lat więzienia.

Sąd Najwyższy zalany protestami. Czy zdąży rozpatrzyć 50 tys. protestów w ciągu miesiąca?

Sąd Najwyższy szacuje bowiem, że wpłynęło do niego ok. 50 tys. protestów wyborczych. – Termin instrukcyjny na rozpatrzenie protestów wyborczych to 2 lipca – mówi „Rz” Maciej Brzóska z biura prasowego Sądu Najwyższego. Praktycznie nierealne, by tego terminu dotrzymać, choć w rozpatrywanie protestów zaangażowano wszystkich 18 sędziów Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz – rotacyjnie – nawet 50 pracowników sądu. W poniedziałek po rozpatrzeniu 98 protestów pozostawiono bez biegu, a kolejne 75 spraw połączono do wspólnego rozpoznania.

Ponowne przeliczanie głosów, w tym akcja Romana Giertycha, posła KO, nie podoba się PiS. Poseł Paweł Jabłoński twierdzi, że prokuratura kontrolowana przez Adama Bodnara będzie chciała zainicjować ogólnopolskie śledztwo w sprawie fałszerstw wyborczych i w konsekwencji dokonać przeliczenia głosów we wszystkich 32 tys. komisjach wyborczych. – W Prokuraturze Krajowej nie wszczęto i nie jest prowadzone żadne postępowanie karne dotyczące nieprawidłowości przy ustalaniu wyników wyborów – odpowiada nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik PK.