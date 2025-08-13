Rzeczpospolita
Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Tuskiem. Jest termin

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, poinformował w mediach społecznościowych, że w czwartek 14 sierpnia 2025 r. dojdzie do spotkania głowy państwa z premierem RP Donaldem Tuskiem.

Publikacja: 13.08.2025 20:45

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk

Foto: PAP/Radek Pietruszka, REUTERS/Kacper Pempel

Jakub Mikulski

W swoim wpisie w serwisie X Rafał Leśkiewicz podkreślił, że do spotkania dojdzie „na prośbę Donalda Tuska”. Prezydent i premier mają spotkać się w Pałacu Prezydenckim w czwartek w samo południe. 

Datę spotkania potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. „Jutro o godzinie 12.00 premier Donald Tusk spotka się z Prezydentem RP Karolem Nawrockim” – przekazał w mediach społecznościowych. 

Wcześniej Donald Tusk zasygnalizował możliwość spotkania z prezydentem podczas środowej konferencji prasowej. W kontekście telekonferencji z udziałem liderów państw europejskich, która odbyła się przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, podkreślił wagę przedstawiania jednolitego stanowiska naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Będzie spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Premier zasygnalizował tematy rozmów

– Jest też rzeczą bardzo ważną i o tym chcę powiedzieć bardzo otwarcie – niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim – żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo. Ani przez naszych wrogów, ani przyjaciół – mówił Tusk, nawiązując do reprezentowania Polski podczas telekonferencji z Trumpem przez prezydenta RP. –  Jest rzeczą bardzo ważną, aby w trudnych warunkach konstytucyjnych, (...) w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, przy wszystkich emocjach, złościach i irytacjach, żeby Polska jednak miała jednolite stanowisko i żeby nie dała się w żaden sposób rozgrywać – podkreślił. 

Prezydent Nawrocki musi się pogodzić z faktem, że jestem premierem. Ja się pogodziłem z faktem, że on jest prezydentem

Donald Tusk

– My nie jesteśmy od tego, żeby prawić sobie dusery czy komplementy. Ja będę w każdej sprawie, tam, gdzie wymaga tego interes Polski, współpracował z prezydentem Nawrockim, niezależnie od tego, co myślę o jego poglądach, niektórych działaniach. Byłem krytyczny i tutaj zdania nie zmienię, ale wiem, co należy do moich obowiązków jako premiera i wiem, co należy do obowiązków prezydenta i musimy się z tym pogodzić – powiedział szef rządu na konferencji prasowej.

– Prezydent Nawrocki musi się pogodzić z faktem, że jestem premierem. Ja się pogodziłem z faktem, że on jest prezydentem i jestem przekonany, że będziemy współpracować. Tak jak wspomniałem, zaproponowałem Kancelarii Prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw – kontynuował.

Ponadto Tusk zasugerował, że rozmowa może dotyczyć nominacji ambasadorskich, wcześniej blokowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Z Konstytucji wynika rzecz bardzo prosta i oczywista: powołanie ambasadorów jest procesem skomplikowanym i wymaga zgody ministra spraw zagranicznych, prezydenta i premiera. Nigdzie w Konstytucji nie jest powiedziane, że prezydent z uporem maniaka może blokować nominacje ambasadorskie – mówił w środę. – Czasami kłopot polega na tym, że jeśli ktoś nadużywa przepisów Konstytucji, interpretuje je w taki sposób, który pozwala na np. paraliżowanie pracy dyplomatów polskich czy całej polskiej dyplomacji, to wtedy mamy do czynienia właśnie z takim klinczem, jak to było przez długie miesiące z prezydentem Dudą. Mam nadzieję, że nie będzie tego – przynajmniej na taką skalę – z prezydentem Nawrockim – wyraził nadzieję. 

– Sam przed chwilą podpisałem nominacje generalskie. Nie każda mi się podobała. (...) Ja w takich sytuacjach też nie wybrzydzam, mogę mieć negatywną opinię, ale staram się raczej pomagać, a nie przeszkadzać – kontynuował. – Ja do takiej współpracy jestem gotowy. W sprawach dyplomatów, w sprawach ambasadorów także. Także jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to znaczy ambasadora amerykańskiego – dodał premier. 

Czy Bogdan Klich zostanie ambasadorem Polski w USA

Dopytywany, czy Bogdan Klich nadal będzie kandydatem rządu na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, Tusk odparł, że będzie „działał na rzecz porozumienia i konsensusu w tej sprawie”. – A jaka to jest konsekwencja dla pana Klicha – zobaczycie niedługo – zapowiedział. 

Od momentu zmiany rządu do końca prezydentury Andrzeja Dudy trwał spór kompetencyjny między nim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w sprawie nominacji ambasadorskich. Sikorski zapowiedział odwołanie około 50 dotychczasowych ambasadorów, których placówki miały objąć inne osoby, jednak prezydent zaznaczył, że wszelkie takie decyzje wymagają jego podpisu, zgodnie z Konstytucją. W związku z tym część placówek tymczasowo obsadzona jest przez chargé d’affaires. 

Źródło: rp.pl

