Wyszukiwarka, portal, aplikacja. Kto ją stworzył? Nikt nie wie. Ustalamy więc sami

Poseł Matecki wyjaśnia, jak działała wyszukiwarka. – Tam się wpisywało numer zaświadczenia o prawie do głosowania. I jeśli w innej komisji wpisano by ten sam numer zaświadczenia, to pojawiała się ostrzegawcza lampka, żeby zadzwonić do tej komisji, gdzie zostało to już wpisane i sprawdzić. A poza tym, żeby powiadomić policję i lokalnego komisarza wyborczego. I tyle, to jest cała „aplikacja Mateckiego” – kwituje.

Marcin Dybowski w rozmowie z „Rz” zapewnia, że w „żaden sposób nie naruszyli prawa”. – PKW nie daje narzędzia, żeby sprawdzić, czy nie dochodzi do ich wielokrotnego wykorzystania. Poprosiłem więc informatyków, żeby przygotowali oprogramowanie, które pozwoli wychwycić nadużycia. Wszystko było zrobione w ramach społecznego ruchu kontroli wyborów – mówi nam Dybowski.

Nie wie jednak, ile przypadków korzystania więcej niż jeden raz z tego samego zaświadczenia wykryto.

– Dopiero robimy podsumowanie, i kiedy będzie gotowe, będziemy to wiedzieć – stwierdza prezes.

Według posła Mateckiego „ludzie, którzy stworzyli tę stronę, mieli dobre intencje, chcieli zapewnić uczciwość wyborów”. Kolportowało ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Matecki nie słyszał o przypadkach „zdublowanego” głosowania przez osoby posługujące się zaświadczeniami. Przyznaje, że są tylko plotki, że „jeżdżą autokarami i głosują”.