ZUS będzie mógł udostępniać informacje o wszystkich produktach emerytalnych w ramach aplikacji mObywatel.

Tak wynika z projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w poniedziałek.

Co to jest Centralna Informacja Emerytalna?

Przypomnijmy, że pomysł wprowadzenia CIE był forsowany jeszcze przez rząd PiS. Miała ona zapewnić użytkownikowi dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach jego produktów emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE. Każda osoba po zalogowaniu – poprzez stronę lub aplikację mobilną – mogłaby sprawdzić, ile pieniędzy uzbierała i jakiej wypłaty może się w przyszłości spodziewać.

Projektodawcy tłumaczyli, że co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają podobne dane, ale jest to wiedza rozproszona, a do tego trzeba pamiętać kilka loginów i haseł. CIE miało to zmienić.