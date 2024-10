Już jakiś czas temu wdrożyliśmy obowiązek wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Sam ten fakt spowodował, że nadużycia znacznie spadły. Mamy oczywiście rozwiązania informatyczne, które z wykorzystaniem modelu predykcyjnego oraz tzw. silnika reguł typują zwolnienia lekarskie do weryfikacji. My te algorytmy co roku stroimy na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli. Elektronizacja zwolnień pozwoli nam także w przyszłości przejąć wypłatę wynagrodzenia chorobowego od pracodawców, o którą pani pyta.

„Aktywny rodzic” i wakacje składkowe to kolejne nowe rozwiązania, które obsługujecie lub w najbliższej przyszłości będziecie obsługiwać. Macie jakieś limity przyjmowania do realizacji nowych zadań?

ZUS faktycznie stał się „zakładnikiem” dobrego radzenia sobie z nowymi obowiązkami. Na pewno przyczyniła się do tego pandemia. W tym okresie istotnie wzrosła liczba dokumentów przekazanych do ZUS drogą elektroniczną i ten dobry trend się utrzymuje. W 2023 r. prawie 17 mln dokumentów przyjęliśmy drogą elektroniczną, a 14 mln drogą papierową. To pokazuje, że jest jeszcze przestrzeń do zmian, szczególnie w obszarze związanym ze świadczeniami emerytalnymi. A wracając do pytania, oczywiście dużo rozwiązań wdrażamy, ale też przez to musieliśmy odłożyć nasze wewnętrzne usprawnienia. Jednak na nie też przyjdzie czas. Wspomnę, że 22 października 2024 r. dokonaliśmy otwarcia ofert w postępowaniu na utrzymanie KSI (Kompleksowy System Informatyczny ZUS – przyp. red.). Oferta, która wpłynęła, opiewa na kwotę ok. 349,5 mln zł. To w odniesieniu do wartości, jaką oszacowaliśmy na bazie kosztów ponoszonych w obecnie obowiązującej umowie i jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację udzielanego zamówienia (tj. kwoty ok. 498 mln zł), pozwala na znaczne obniżenie wydatków. Zabezpieczenie ciągłości utrzymania systemu KSI pozwoli na przyjęcie kolejnych wyzwań.

Jak pan widzi ZUS przyszłości?