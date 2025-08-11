Rzeczpospolita
Wydarzenia
Jerzy Dziewulski nie żyje. Miał 81 lat

W wieku 81 lat zmarł były milicjant i policjant, antyterrorysta i polityk Jerzy Dziewulski - informuje Polsat News, powołując się na informacje przekazane przez rodzinę.

Publikacja: 11.08.2025 14:31

Jerzy Dziewulski

Foto: PAP, Tomasz Gzell

Artur Bartkiewicz

Dziewulski był posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (najpierw z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, potem z SLD). Pracował też jako szef ochrony Aleksandra Kwaśniewskiego, a także jako jego doradca ds. bezpieczeństwa. Po zakończeniu działalności politycznej zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej jako doradca w zakresie bezpieczeństwa.

Jerzy Dziewulski, były milicjant i były policjant

Służbę zawodową w MO Dziewulski rozpoczął po odbyciu służby wojskowej. Od 1966 roku pracował w Komendzie Stołecznej MO (od 1983 roku – Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych, a od 1990 roku – Komenda Stołeczna Policji). Był funkcjonariuszem wydziału kryminalnego, a także m.in. dowódcą jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okęciu w Warszawie. 

14 marca 1980 roku uczestniczył w akcji rozpoznawczej i ratunkowej na miejscu katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik”, a 9 maja 1987 roku – brał udział w podobnej akcji po katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim.

Od 1991 roku pełnił funkcję głównego specjalisty w Komendzie Głównej Policji. W 1998 roku odszedł z policji w stopniu młodszego inspektora, w związku z wprowadzeniem konstytucyjnego zakazu łączenia mandatu poselskiego ze służbą w policji. 

W trakcie służby w milicji/policji kierował działaniami podczas trzynastu zamachów terrorystycznych, w tym na pokładzie samolotów - łącznie był odpowiedzialny za wyprowadzenie 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Był także dowódcą operacji „Most” ze strony polskiej – w jej ramach osłaniano przerzut osób pochodzenia żydowskiego z krajów byłego ZSRR do Izraela. Za udział w tej akcji odznaczyła go zarówno strona polska, jak i izraelska. 

Jako konsultant brał udział w produkcji znanego serialu kryminalnego „07 zgłoś się”. Wystąpił w czterech jego odcinkach nakręconych w latach 1984-1987. 

Polityka Osoby Jerzy Dziewulski Sejm

