Jerzy Dziewulski nie żyje. Miał 81 lat

Dziewulski był posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji (najpierw z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, potem z SLD). Pracował też jako szef ochrony Aleksandra Kwaśniewskiego, a także jako jego doradca ds. bezpieczeństwa. Po zakończeniu działalności politycznej zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej jako doradca w zakresie bezpieczeństwa.

Jerzy Dziewulski, były milicjant i były policjant

Służbę zawodową w MO Dziewulski rozpoczął po odbyciu służby wojskowej. Od 1966 roku pracował w Komendzie Stołecznej MO (od 1983 roku – Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych, a od 1990 roku – Komenda Stołeczna Policji). Był funkcjonariuszem wydziału kryminalnego, a także m.in. dowódcą jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okęciu w Warszawie.

14 marca 1980 roku uczestniczył w akcji rozpoznawczej i ratunkowej na miejscu katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik”, a 9 maja 1987 roku – brał udział w podobnej akcji po katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim.

Od 1991 roku pełnił funkcję głównego specjalisty w Komendzie Głównej Policji. W 1998 roku odszedł z policji w stopniu młodszego inspektora, w związku z wprowadzeniem konstytucyjnego zakazu łączenia mandatu poselskiego ze służbą w policji.

W trakcie służby w milicji/policji kierował działaniami podczas trzynastu zamachów terrorystycznych, w tym na pokładzie samolotów - łącznie był odpowiedzialny za wyprowadzenie 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Był także dowódcą operacji „Most” ze strony polskiej – w jej ramach osłaniano przerzut osób pochodzenia żydowskiego z krajów byłego ZSRR do Izraela. Za udział w tej akcji odznaczyła go zarówno strona polska, jak i izraelska.