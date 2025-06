04:40 Nocny atak dronów na Charków

Ihor Terechow, mer miasta, pisał o ataku siedmiu dronów-kamikadze na jedną z dzielnic Charkowa. Celem ataku miał być budynek jednego z przedsiębiorstw i rejon niezamieszkanego budynku mieszkalnego. W ataku ranny został 64-letni mężczyzna. W wyniku ataku – jak poinformował Terechow – doszło do pożaru.

04:38 Pięć osób rannych w ataku rosyjskiej armii na Kupiańsk

Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow pisze o uszkodzeniu wielopiętrowego budynku mieszkalnego w wyniku uderzenia bomby lotniczej.

04:36 W nocy Rosjanie ostrzelali Zaporoże

W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby – mężczyźni w wieku 31 i 35 lat. Gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował o uszkodzonych budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych i samochodach.

04:33 Władze obwodu chersońskiego przekazały 30 dronów ukraińskiej brygadzie artylerii piechoty morskiej

Koszt przekazanych dronów to ok. 550 tys. hrywien (ok. 49 tys. złotych). Brygada, która otrzymała drony, walczy z Rosjanami na terenie obwodu chersońskiego.

04:32 W obwodzie donieckim bez prądu w wyniku rosyjskiego ostrzału pozostaje ponad 150 miejscowości

66 miejscowości jest z kolei pozbawionych dostaw gazu – podają przedstawiciele lokalnej administracji.

04:28 Nocny atak dronów na obwód rostowski

P.o. gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował o odparciu ataku dronów na obwód rostowski. Drony były strącane nad trzema rejonami w obwodzie. Szczątki spadających dronów uszkodziły dach stadionu sportowego i dach silosu ze zbożem.

04:22 Lotnictwo Floty Oceanu Spokojnego ćwiczyło walkę z okrętami wroga na Pacyfiku

Flota Oceanu Spokojnego informuje, że rosyjskie samoloty patrolowe przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych Ił-38 i Ił-38N ćwiczyły wykrywanie okrętów podwodnych i jednostek nawodnych wroga na wodach Oceanu Spokojnego i Morza Ochockiego w czasie ćwiczeń, w których biorą udział jednostki Floty Oceanu Spokojnego. Z kolei załogi śmigłowców Ka-29 i Ka-27 ćwiczyły ewakuację sił, które znalazły się pod ostrzałem wroga. Natomiast załogi samolotów transportowych An-12 i An-26 ćwiczyły relokacje ludzi i sprzętu na alternatywne lotniska.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1217. dniu wojny

