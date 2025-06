04:47 Rosyjskie drony atakowały wieś w obwodzie sumskim

W zmasowanym ataku powietrznym, o którym informuje gubernator obwodu Ołeh Hrihorow, trzy osoby zginęły (jedną z nich był ośmioletni chłopiec), a trzy zostały ranne (stan jednej jest poważny). W ataku zniszczone zostały budynki mieszalne, wybuchł też pożar.

04:45 Policja ewakuowała seniorkę i matkę z dzieckiem z okupowanej Konstantynówki

Miasto w obwodzie donieckim znajduje się pod regularnym rosyjskim ostrzałem.

04:41 W okupowanym Sewastopolu uczniowie szkół biorą udział w sprzątaniu placów „bohaterów Frontu Północno-Wschodniego”

Jak informuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanej części Ukrainy, place „bohaterów Frontu Północno-Wschodniego” nazwane są na cześć rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie. „Za głośnymi hasłami »edukacji przez ciężką pracę« kryje się wykorzystywanie dzieci i zmuszanie ich do uczestniczenia w działaniach propagandowych” - alarmuje Centrum Narodowego Oporu.

04:38 W nocy Charków był celem ataku dronów

Jak informuje mer Charkowa Ihor Terechow miasto zostało zaatakowane w nocy przez siedem dronów-kamikadze. W ataku ranne zostały trzy osoby.

04:35 W obwodzie sumskim policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalenie dwóch samochodów należących do ukraińskich żołnierzy

O aresztowaniu 19-latka poinformowała prokuratura z obwodu sumskiego. Mężczyzna miał w czerwcu podpalić dwa samochody za pomocą łatwopalnej substancji – za drugim razem został zatrzymany na gorącym uczynku. 19-latek działał na zlecenie – informuje prokuratura.

04:34 W poniedziałek wieczorem nad Rosją zniszczono dziewięć ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodem kurskim (5) i obwodem briańskim (4) - podaje Ministerstwo Obrony Rosji.

04:27 Rosja: Nie prowadzimy dialogu z USA ws. układu New START

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow poinformował, że USA i Rosja nie prowadzą rozmów w sprawie przedłużenia porozumienia New START, które wygasa w lutym 2026 roku. W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Izwiestia” Riabkow stwierdził, że nie słyszał też „żadnych konkretnych pomysłów w tej kwestii od obecnej administracji w Białym Domu”. - Sądzę, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której przyszłe perspektywy będą rozstrzygały się nie przy stole negocjacyjnym, lecz poprzez suwerenne polityczne decyzje Moskwy i Waszyngtonu – dodał. Układ New START to traktat dotyczący redukcji i ograniczenia strategicznych zbrojeń nuklearnych. Ogranicza on liczbę rozmieszczonych głowic nuklearnych na międzykontynentalnych pociskach balistycznych (ICBM), pociskach balistycznych odpalanych z okrętów podwodnych (SLBM) oraz ciężkich bombowcach strategicznych do 1550 sztuk na każdą ze stron. Układ ogranicza też liczbę środków przenoszenia (wyrzutni ICBM, SLBM i bombowców) do 800.

04:26 W nocy przez około godzinę nie działały dwa podmoskiewskie lotniska

Przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo zawiesiły lotniska Wnukowo i Szeremietiewo – podał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego Rosawiacja.

04:23 Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny w obwodzie moskiewskim

W wyniku uderzenia drona w wielopiętrowy budynek mieszkalny w Krasnogorsku (obwód moskiewski) ranna została jedna osoba – podał gubernator obwodu Andriej Worobiow. Po uderzeniu drona – jak pisze Worobiow – w płomieniach stanęło jedno z mieszkań na 17 piętrze budynku. Z zaatakowanego wieżowca ewakuowano ok. 100 osób, w tym 30 dzieci. Ranny to 34-letni mężczyzna. W związku z atakiem hospitalizowano też 29-letnią, ciężarną kobietę, która doznała silnej reakcji stresowej. Wcześniej mer Moskwy, Siergiej Sobianin poinformował o zniszczeniu dwóch dronów zbliżających się do Moskwy.

04:20 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1216 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1216 dniu wojny Foto: PAP

04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: