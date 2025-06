Z drugiej strony wielu Polaków liczyło, że w związku z tym zaangażowaniem nastąpi zmiana stanowiska Kijowa w kilku kluczowych kwestiach – jak np. sprawa ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Niestety, tak się jednak nie stało. Co więcej, pojawiły się problemy, chociażby z ukraińskim zbożem – wynikające wprawdzie z blokady portów, ale pokazujące też, że Ukraina potrafi działać w sposób dość bezwzględny. I to był moment, w którym należało zareagować asertywnie – i taka reakcja rzeczywiście nastąpiła. Wprowadzenie embarga na ukraińskie zboże, nawet wbrew stanowisku Unii Europejskiej, było właśnie wyrazem tej asertywności.

Czy w obecnej doktrynie polityki zagranicznej PiS poparcie dla członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej powinno mieć charakter bezwarunkowy? Czy też Polska powinna uzależniać swoje wsparcie od spełnienia przez Ukrainę określonych warunków?

Nie ma mowy o bezwarunkowości – to na pewno. I tu właśnie dochodzimy do roli prezydenta elekta, a wkrótce już nowego prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie działał w zupełnie innych warunkach. Dziś, mimo trwającego konfliktu, sytuacja – choć wciąż daleka od jakiejkolwiek normalizacji – w pewnym sensie uległa stabilizacji. Mieliśmy niestety do czynienia z kilkoma działaniami ze strony Ukrainy – zarówno prezydenta Zełenskiego, jak i tamtejszego rządu – które można uznać za bardzo nie fair wobec Polski. I to wymaga symetrycznej odpowiedzi z naszej strony. Ten argument podnosił zresztą również prezydent elekt Karol Nawrocki.

Co więc z członkostwem Ukrainy w UE?

Jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej – ono w przypadku żadnego kraju nie może być bezwarunkowe. My sami musieliśmy spełnić szereg wymogów: wprowadzić okresy przejściowe, zrestrukturyzować całe sektory gospodarki, zlikwidować stocznie. Tłumaczono nam wtedy, że to cena dostępu do wspólnego rynku, do funduszy unijnych. Dziś te same reguły powinny obowiązywać Ukrainę. Weźmy choćby sektor rolny – to nie jest tylko sprawa Polski. Jednym z największych beneficjentów wspólnej polityki rolnej jest przecież Francja. I jestem przekonany, że to właśnie Francuzi będą w tej sprawie bardzo stanowczy.

Pojawi się też np. kwestia zatrudnienia i związanych z tym okresów przejściowych – podobnie jak to miało miejsce w przypadku Polski po 2004 roku. Przy oczywistym i konsekwentnym poparciu Polski dla rozszerzenia Unii Europejskiej – zarówno o Bałkany Zachodnie, jak i kraje Partnerstwa Wschodniego – musimy jasno mówić: tu nie ma dzikiej karty, nie ma taryfy ulgowej. Każde państwo musi przejść tę samą drogę, którą my przeszliśmy. Tak, by rozszerzenie nie odbyło się kosztem polskiego rolnictwa, przemysłu i bezpieczeństwa gospodarczego.

A NATO? Czy w tej sprawie PiS widzi jakieś warunki wstępne?

Jeszcze raz podkreślę – kluczowy był 2008 rok. Gdyby wówczas posłuchano prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziś prawdopodobnie nie mielibyśmy większości obecnych problemów. Ale ważne jest również, byśmy trzeźwo oceniali dzisiejszą rzeczywistość. Mimo zapewnień i starań wielu krajów – w tym naszego regionu – nie ma obecnie realnych możliwości, by Ukraina w przewidywalnej przyszłości stała się członkiem NATO. Nie jest to deklaracja polityczna, ale analiza obecnej sytuacji. Główną przeszkodą jest opór Niemiec i Stanów Zjednoczonych – zarówno wcześniej administracji prezydenta Bidena, jak i dzisiejszego amerykańskiego establishmentu. Gdyby Waszyngton nie był przeciwny, to już na szczytach w Wilnie czy Waszyngtonie uchylono by Ukrainie drzwi. Równie zdecydowany sprzeciw płynie z Niemiec. Bez zgody tych dwóch państw – USA i Niemiec – realnie dyskusja o członkostwie Ukrainy w sojuszu jest dziś niemożliwa. Wszystkie inne rozważania pozostają w sferze hipotetycznej.