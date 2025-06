Litewski politolog: Wojna z Rosją? Naszą armię zniszczą w ciągu tygodnia

Sugeruje pan, że w obecnej sytuacji nie powinniśmy się kłócić z Chińczykami?

Oczywiście. Niebezpieczne jest kłócenie się ze wszystkimi naraz.

Ale Litwa, mimo sprzeciwu Chin, w 2021 roku otworzyła w Wilnie placówkę pełniącą rolę ambasady Tajwanu.

To był kompletny nonsens. Albo utrzymuje się stosunki dyplomatyczne z Chinami, albo z Tajwanem. Trzeciej opcji nie ma. To był strategiczny błąd, niekompetencja naszego MSZ i całego aparatu państwa. Nie chodzi o to, że Chiny będą nas broniły. W ich interesie jest bezpieczeństwo Szlaku Jedwabnego i dlatego potrzebują spokoju w Eurazji. W Pekinie nie lubią, gdy ktoś im tworzy bariery. A wojna Rosji z Ukrainą dla Chińczyków jest dużą barierą.

Litwa tworzy nową dywizję. Stacjonuje tam też brygada niemiecka, która docelowo ma liczyć 5 tys. żołnierzy Bundeswehry. To odstraszy Putina?

Odstraszanie musi być realistyczne. Jeżeli kogoś odstraszamy, ale nie przekłada się to na działania, to druga strona może uznać, że blefujemy. W ten sposób przyspieszamy konflikt. Brygada, o której pan wspomina, ma liczebność w zasadzie całego litewskiego wojska, które obecnie ma jakieś 12 tys. żołnierzy. Docelowo ma liczyć około 15–20 tys. Czy to wystarczy? Oczywiście, że nie.

Jeżeli wybuchnie wojna na pełną skalę, prawie cała nasza armia zostanie zniszczona w ciągu tygodnia. Weźmy też pod uwagę współczesne technologie i drony. Rosja w tym zakresie zdobyła ogromne doświadczenie. Nie mamy też głębi operacyjnej. Potrzebujemy rezerw, bo są niedostateczne. Tworzenie 40-tysięcznego Wojska Obrony Terytorialnej w 38-milionowej Polsce zajęło osiem lat. Na Litwie w ogóle nie mówi się o tworzeniu rezerw, realnych strukturach czy stworzeniu realnego potencjału zbrojeniowego. Państwo nie inwestuje w powstawanie firm obronnych. Mówimy natomiast o zakupie czołgów do 2035 roku, które już za dziesięć lat mogą okazać się nieprzydatne, bo technologie ciągle się zmieniają. Inaczej mówiąc, nie ma holistycznego podejścia. Przykro to mówić, ale nie mamy zarówno strategii obronnej, jak i odpowiedniej polityki zagranicznej. I to świadczy o niedostatecznej jakości elit politycznych. Jak do tego doszliśmy, to już inna sprawa.