Aktualizacja: 08.08.2025 22:10 Publikacja: 08.08.2025 21:03
Foto: Fotorzepa / Dominik Pisarek
Minister finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zostały on zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r., który wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.).
Trzeba pamiętać o tym, że minister ogłasza górne limity tych podatków i opłat, ale ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały. Decyzja co do obowiązujących w 2026 r. stawek należy zatem do samorządów lokalnych. Jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem roku, to w następnym roku będą na jej terenie obowiązywać stawki dotychczasowe.
Nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.
W przyszłym roku stawki podatku nie będą mogły przekroczyć rocznie od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 1,38 zł),
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –7,15 zł od 1 ha powierzchni (w 2025 r. – 6,84 zł),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 0,73 zł),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 4,51 zł).
Czytaj więcej
Oprócz zmian dotyczących budowli konieczna jest szersza reforma podatku od nieruchomości – sugeru...
Stawki podatku nie będą także mogły przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 1,19 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 35,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 34,00 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 15,92 zł),
d) wiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 6,95 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 11,48 zł).
Czytaj więcej
Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Wiele gmin j...
Wyższe będą również górne limity opłat lokalnych:
a) stawka opłaty targowej nie będzie mogła przekroczyć 1176,67 zł dziennie (w 2025 r. – 1126,00 zł),
b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie będzie mogła przekroczyć 3,46 zł dziennie (w 2025 r. – 3,31 zł),
c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 4,89 zł dziennie (w 2025 r. – 4,67 zł),
d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 6,67 zł dziennie (w 2025 r. – 6,38 zł),
f) od posiadania psów – 186,29 zł (w 2025 r. – 178,26 zł),
g) część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,89 zł dziennie (w 2025 r. – 3,72 zł),
h) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,36 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie (w 2025 r. – 0,34 zł).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Minister finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zostały on zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r., który wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.).
Trzeba pamiętać o tym, że minister ogłasza górne limity tych podatków i opłat, ale ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały. Decyzja co do obowiązujących w 2026 r. stawek należy zatem do samorządów lokalnych. Jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem roku, to w następnym roku będą na jej terenie obowiązywać stawki dotychczasowe.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani p...
Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie zaopiniowało pomysł odwołania dwóch tamtejszych sędziów funkcyjny...
Chociaż do kolejnej waloryzacji rent i emerytur zostało jeszcze sporo czasu, rząd zdecydował już, o ile mogą wzr...
W sierpniu, w przypadku aż czterech tur wypłat 800 plus, środki trafią na konta beneficjentów wcześniej. Ponadto...
W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta poinformowano o rozwiązaniu umowy między Andrzejem Dudą a...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas