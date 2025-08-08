Minister finansów w formie obwieszczenia ogłosił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Zostały on zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r., który wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.).

Reklama Reklama

Trzeba pamiętać o tym, że minister ogłasza górne limity tych podatków i opłat, ale ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały. Decyzja co do obowiązujących w 2026 r. stawek należy zatem do samorządów lokalnych. Jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem roku, to w następnym roku będą na jej terenie obowiązywać stawki dotychczasowe.

Nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Opodatkowanie gruntów w 2026 r.

W przyszłym roku stawki podatku nie będą mogły przekroczyć rocznie od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 1,38 zł),