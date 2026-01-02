Frachtowiec Fitburg został zatrzymany 31 grudnia po tym, jak fiński operator telekomunikacyjny Elisa zgłosił tego ranka uszkodzenie kabla w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Wkrótce potem fińska Straż Graniczna odnalazła Fitburga w swojej strefie z opuszczonym do wody łańcuchem kotwicznym. W ramach wspólnej operacji z udziałem śmigłowca i statku straży granicznej, Fitburg został przechwycony na fińskich wodach terytorialnych i eskortowany do portu Kantvik, na zachód od Helsinek.

Euractiv informuje, że w momencie zatrzymania na pokładzie znajdowało się 14 członków załogi z Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. Ambasada Rosji w Helsinkach poinformowała, że otrzymała powiadomienie o zatrzymaniu statku, ale nie otrzymała jeszcze żadnych skarg od marynarzy.