Rosyjska stal nie sprzedaje się w Chinach. Zakupy niższe o połowę

Agencja RIA Nowosti cytuje te dane, powołując się na statystyki chińskiej służby celnej, bo statystyki rosyjskiego eksportu Kreml utajnił. Największy spadek rosyjskiego eksportu metali do Chin spowodowany był zmniejszeniem sprzedaży półproduktów z żelaza i stali niestopowej.

Reklama

Wielkość eksportu spadła o 54 proc. rok do roku (do 200,4 mln dolarów). Eksport płaskich walcowanych wyrobów ze stali stopowej zmniejszył się ośmiokrotnie do 14,1 mln dolarów, podczas gdy dostawy surówki żeliwnej w formach podstawowych, których wartość w 2023 r. wynosiła 65,7 mln dolarów, w 2024 r. całkowicie ustały.

Łączna strata w eksporcie żelaza i stali z Rosji do Chin wyniosła 408,9 mln dolarów. Wzrost dostaw innych kategorii metali żelaznych nie wystarczył, aby zrównoważyć straty.

Czytaj więcej Biznes Na stole 16. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Mocno uderzy w aluminium i LNG Czy Komisja Europejska pójdzie w ślady Joe Bidena i w końcu celnie i mocno uderzy w interesy Kremla? To może się wydarzyć w ramach 16. pakietu antyrosyjskich sankcji. Na stole jest zakaz importu LNG i aluminium. Znacząco zasilają one wojnę Putina.

Najwięcej stali Chiny kupują z Indonezji

W rezultacie pod koniec 2024 r. Rosja zajmowała dopiero dziesiąte miejsce wśród eksporterów metali żelaznych do Chin. Liderem była Indonezja - 16,02 mld dolarów, przed Japonią - 3,17 mld dolarów, Koreą Południową - 2,35 mld dolarów, RPA - 1,91 mld dolarów i Kazachstanem - 1,8 mld dolarów.