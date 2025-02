Czytaj więcej Sieci Przesyłowe Bałtyk przeżyje bez prądu z Rosji Dwa dni bez prądu z Rosji i Białorusi pokazały, że republiki bałtyckie już dziś poradzą sobie w takiej sytuacji. Lukę w dostawach wypełniła energia dostarczona od unijnych sąsiadów – Szwecji i Polski.

Ambasador grozi NATO

Region Morza Bałtyckiego jest w stanie wysokiej gotowości po serii uszkodzeń kabli energetycznych, łączy telekomunikacyjnych i gazociągów od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Sojusz wojskowy NATO niedawno wzmocnił swoją obecność na Bałtyku licznymi fregatami, samolotami i dronami morskimi.

W sobotę (1 lutego) Kreml ostrzegł NATO, że będzie bronił swojej obecności na Morzu Bałtyckim.

„Jest to próba przekształcenia Morza Bałtyckiego w wewnętrzne morze NATO, ograniczenia swobody żeglugi i poddania realizacji sankcji nałożonych przez Zachód na nasz kraj ścisłej kontroli NATO. Rosja, opierając się na prawie międzynarodowym, zrobi wszystko, co konieczne, aby chronić swoje interesy” – powiedział Władimir Barbin ambasador Rosji w Danii agencji TASS.

Ambasador powtórzył to, co wcześniej mówił innym członek rosyjskiego reżimu - Nikołaj Patruszew. Według niego nowi członkowie sojuszu, Szwecja i Finlandia, są wykorzystywani do przekształcenia Bałtyku w wewnętrzne morze NATO.