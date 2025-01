Bałtyk. Zerwane kable energetyczne to wypadki? Wywiady wątpią w udział Rosji

Wspomniane śledztwa dotyczyły trzech przypadków z ostatnich 18 miesięcy, co do których podejrzewano, że statki płynące do lub z rosyjskich portów zerwały kluczowe połączenia w rozległej podwodnej sieci kabli światłowodowych i kabli, które przesyłają gaz i energię elektryczną do milionów ludzi w północnej Europie.

Chodzi o przejęty przez Finlandię tankowiec Eagle S, który przeciągnął kotwice przez 100 km dna Bałtyku, zrywając podmorską linię energetyczną łączącą Finlandię i Estonię. Finlandia poinformowała, że Eagle S należy do rosyjskiej floty cieni, która pomaga Moskwie sprzedawać ropę na rynkach światowych z naruszeniem międzynarodowych sankcji.

Kolejne przypadki objęte śledztwem to działania zarejestrowanego w Hongkongu kontenerowca Newnew Polar Bear, który przerwał gazociąg w Zatoce Fińskiej w październiku 2023 r., oraz chińskiego statku Yi Peng 3, który przeciął dwa kable na wodach szwedzkich w listopadzie ubiegłego roku.