Niemiecki wywiad uważa, że Rosja będzie sprawdzać czy USA wypełnią zobowiązania wobec sojuszników z NATO

Kahl, nie precyzując jakie dane wywiadowcze potwierdzają jego tezy mówił, że władze Rosji przygotowują konfrontację na poziomie niższym od poziomu regularnego starcia zbrojnego, która pozwoli przetestować czy USA rzeczywiście wypełnią zobowiązania dotyczące pomocy sojusznikom z NATO wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

- Nie muszą wysyłać armii pancernych, by to zrobić. Wystarczy wysłać zielone ludziki do Estonii, by chronić rzekomo prześladowaną tam rosyjską mniejszość - mówił szef niemieckiego wywiadu. Kahl nawiązał tu do strategii zastosowanej przez Rosjan w 2014 roku na Krymie i w Donbasie, gdzie rosyjscy żołnierze pojawiali się często w cywilnych ubraniach, a Rosja początkowo oficjalnie zaprzeczała, jakoby miała z nimi związek. Siły te określane były mianem „zielonych ludzików”.

Kahl mówił też, że z jego rozmów z partnerami z USA wynika, iż traktują oni zagrożenie ze strony Rosji poważnie. - Podchodzą do tego tak poważnie, jak my, dzięki Bogu – podsumował.