Ukraina nie odpuszcza Krymu. Wołodymyr Zełenski ruszy z ofensywą?

– Wielu ekspertów uważa, że wyzwolić Krym z punktu widzenia wojskowego byłoby łatwiej, niż wyzwolić Donbas. Na półwyspie są inne warunki, miejsca, w tym wiele byłych poligonów, na których można się okopać. Donbas jest zabudowany, tam jedno miasto obok drugiego. Rosja, by posuwać się do przodu, rujnuje całe miasta bombami lotniczymi. Ukraina tak postępować nie będzie – mówi „Rzeczpospolitej” Jewhen Mahda, ukraiński politolog, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.

– Dzisiaj deokupacja Krymu jest kluczem do możliwych negocjacji z Rosją. Dla Putina to miejsce sakralne, bo tam został ochrzczony książę Włodzimierz I Wielki, w Moskwie postawiono mu pomnik (w 2016 roku, ma ponad 17 metrów – red.). Wkroczenie tam ukraińskiej armii mogłoby zrujnować jego reżim. Co więcej, dla większości Rosjan Krym jest ważniejszy od rosyjskiego obwodu kurskiego – dodaje.

Setki tysięcy Rosjan przeprowadziło się na Krym

W marcu minęła dekada, odkąd „zielone ludziki” pojawiły się na Krymie. Wówczas zwolennikom „przyłączenia do Rosji” (a takich na rosyjskojęzycznym półwyspie nie brakowało) obiecali kilkakrotnie wyższe zarobki, inwestycje w zacofanego od czasów radzieckich sektora turystycznego.

Jak się zmieniło życie mieszkańców półwyspu? W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie na Krymie wynosiło 46 tys. rubli (równowartość 1,9 tys. zł). W ten sposób półwysep znalazł się w jednym szeregu z najbiedniejszymi regionami Rosji. Przed aneksją, pod koniec w 2013 r., mieszkańcy Krymu zarabiali średnio 3,1 tys. hrywien. (wówczas równowartość 1,3 tys. złotych). Tymczasem inflacja w Rosji od tamtej pory skakała od kilku do nawet ponad 17 proc. (po agresji w 2022 roku), a większość towarów (nawet wodę pitną) na półwysep dostarcza się z Rosji.