– Trylogia w Polsce to nie są tylko trzy tomy, które łączą wspólni bohaterowie – mówi Paweł Potoroczyn, obecnie dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029, wcześniej dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, dyplomata w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie. – Trylogia to coś znacznie więcej. To jest część naszego imaginarium, naszej tożsamości. Uniwersum Sienkiewicza. Trylogia to znacznie więcej niż tylko trzy powieści połączone wspólnymi bohaterami. To jest forma, która jest treścią. To jest środek wyrazu.

Tadeusz Konwicki chciał szukać wydawcy

Pierwszym czytelnikiem pierwszego tomu była córka Pawła Potoroczyna.

– Pan Tadeusz Konwicki był drugim czytelnikiem, tym, który spytał: pan sobie sam znajdzie wydawcę, czy ja mam to dla pana zrobić? – opowiada Paweł Potoroczyn.

Dodajmy, że Konwicki pojawia się w każdym tomie. Zaś w najnowszym również Józef Cyrankiewicz, jego spowiednik ksiądz Morga – towarzysz z Auschwitz, prezydent Bolesław Bierut, przede wszystkim zaś Pani Wanda „historia przedsiębiorczości PRL”, niewierna swojemu mężowi piekarzowi, a wierna partyzantowi Smyczkowi (nawet po jego śmierci).