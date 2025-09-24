Materiał powstał we współpracy z Castorama Polska

Jak z perspektywy tak ważnego gracza na rynku budowlanym oceniacie kondycję rynku? Polacy chętnie remontują i wyposażają mieszkania?

Maciej Sigurski: Rynek materiałów budowlanych i remontowych w Polsce po pandemicznym boomie wszedł w fazę stabilizacji. Zmalała liczba impulsywnych remontów, a konsumenci podejmują decyzje bardziej racjonalnie.

Na hamowanie popytu wpływają głównie czynniki makroekonomiczne, takie jak m.in. wysokie stopy procentowe, ograniczona dostępność kredytów hipotecznych i wciąż wysokie koszty życia. Jednocześnie potencjał modernizacyjny pozostaje bardzo duży. W Polsce istnieje szeroki zasób mieszkań z lat 70., 80. i 90., które wymagają modernizacji energetycznej i estetycznej. Spodziewane ożywienie na rynku mieszkaniowym będzie istotnym impulsem dla całej branży remontowo-budowlanej.

Jakie trendy w budownictwie obserwujecie i jak przygotowujecie się do tego, by być z nimi na bieżąco, a może nawet je wyprzedzać?

Najważniejszą zmianą jest przesunięcie ciężaru z modelu DIY („zrób to sam”) w stronę DIFM („zrób to za mnie”).

Coraz więcej osób zleca nawet drobne prace specjalistom, co wynika z braku czasu, ale także braku umiejętności technicznych wśród młodszych pokoleń. Odpowiedzią Castoramy jest rozwój kompleksowych usług, w tym projektowania i montażu.

Klienci mogą dziś korzystać z profesjonalnego projektowania kuchni i łazienek oraz szerokiego zakresu usług montażowych, obejmujących zarówno wariant z 8 proc. VAT, jak i z 23 proc. VAT. W Castoramie oferujemy montaż mebli kuchennych, drzwi czy paneli podłogowych oraz wprowadzamy kolejne usługi związane z remontem łazienki.

Równolegle rozwijamy Castorent, czyli wypożyczalnię sprzętu, która cieszy się ogromną popularnością. Co istotne, korzystają z niej nie tylko fachowcy, ale również klienci indywidualni, którzy chcą realizować własne projekty bez konieczności zakupu droższych narzędzi.

Drugim kluczowym trendem jest pragmatyczna ekologia. Klienci oczekują rozwiązań, które pozwalają obniżać koszty eksploatacji: izolacji termicznej, nowoczesnych okien czy energooszczędnego oświetlenia. Coraz częściej inwestycje są oceniane nie tylko przez pryzmat estetyki, lecz także długofalowych oszczędności i wpływu na środowisko.

Przygotowujemy się do wyprzedzania oczekiwań klientów, inwestując intensywnie w technologie i analitykę danych. Tworzymy rozwiązania, które pozwolą łączyć dane z różnych źródeł, aby lepiej rozumieć potrzeby kupujących i oferować im spersonalizowane propozycje, często jeszcze zanim sami je zdefiniują. Nasza aplikacja mobilna stanie się centrum kontaktu i interfejsem do całego ekosystemu Castoramy, integrując takie usługi, jak projektowanie, historia zakupów czy wypożyczalnia narzędzi Castorent.

Kluczowym kierunkiem jest omnichannelowość. Niezależnie od tego, czy klient korzysta z aplikacji, strony internetowej, czy odwiedza sklep stacjonarny, musi otrzymać identyczną jakość obsługi, dostęp do pełnej oferty, taką samą cenę i spójne doświadczenie zakupowe. Dlatego integrujemy wszystkie kanały dystrybucji, stawiając klienta w centrum. To on ma decydować, gdzie i jak chce kupować, a my zapewniamy takie same doświadczenia zakupowe w każdym z tych kanałów i dbamy o jego satysfakcję.

Co będzie modne w odświeżaniu naszych mieszkań i domów w najbliższym czasie?

Dominować będą rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej. Priorytetem dla wielu właścicieli domów i mieszkań jest ograniczenie strat ciepła, co czyni izolacje, szczelne okna czy drzwi podstawowym kierunkiem modernizacji. Drugim obszarem są proste technologie smart home, jak zdalne sterowanie ogrzewaniem czy oświetleniem. Ich popularność wynika nie z chęci posiadania gadżetów, lecz z kalkulacji ekonomicznej.

Podstawa udanego remontu czy modernizacji mieszkania to dobra ekipa. Mając pełny przegląd rynku – jak oceniacie obecną dostępność fachowców?

Dostępność wykwalifikowanych pracowników jest dziś jednym z najpoważniejszych ograniczeń dla branży. Z jednej strony rośnie popyt na usługi w związku z popularyzacją wspomnianego modelu DIFM, z drugiej – liczba fachowców maleje.

Najnowszy Barometr Zawodów 2025 wskazuje kilkadziesiąt zawodów budowlanych jako deficytowych, w tym murarzy, monterów instalacji, dekarzy czy operatorów sprzętu. Luka pokoleniowa jest coraz bardziej odczuwalna: doświadczeni pracownicy stopniowo odchodzą na emerytury, a dopływ młodych kandydatów jest zbyt mały. Brak systemowych rozwiązań migracyjnych dodatkowo pogłębia problem. Efektem są wydłużone terminy realizacji i wzrost kosztów usług. Dla inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych, dostępność fachowców staje się kluczowym czynnikiem planowania projektów.

Czy ta luka pokoleniowa w zawodach budowlanych wpływa na plany ekspansji Castoramy i rozwój sieci sklepów?

Luka pokoleniowa nie hamuje planów rozwoju sieci, ale wpływa na sposób definiowania oferty. Widzimy rosnące znaczenie usług, dlatego Castorama rozwija segment DIFM oraz narzędzia wspierające profesjonalistów. Mimo wyzwań rynkowych Grupa Kingfisher, właściciel Castoramy, konsekwentnie inwestuje w Polsce. Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych rynków w Europie Środkowej i nadal planowana jest ekspansja. Planujemy otworzyć kolejnych 75 punktów w ciągu pięciu–sześciu lat. Około 50 z nich to będą sklepy w koncepcie kompaktowym (smart), o powierzchni ok. 2000 mkw., które chcemy lokalizować w miastach powiatowych, takich jak Grójec, Augustów czy Łomża.

Co bierzecie pod uwagę przy wyborze nowych lokalizacji – czy ma tu także znaczenie dostępność wykwalifikowanej kadry?

Kluczowe są racjonalność inwestycji i potencjał lokalnego rynku. Format smart, wdrażany w mniejszych miastach, pozwala zapewnić klientom dostęp do szerokiej oferty przy jednoczesnym optymalnym poziomie kosztów. Oczywiście ważnym czynnikiem jest stabilność zespołu. W Castoramie rotacja pracowników wynosi ok. 15 proc., podczas gdy w sektorze handlu często przekracza 40 proc.

W Castoramie aż 40 proc. zatrudnionych pracuje ponad dekadę. Takie doświadczenie kadry sprawia, że doradztwo w sklepach stoi na wysokim poziomie i ten poziom zamierzamy utrzymać, dlatego stawiamy na szkolenia, wdrażamy programy stażowe i współpracujemy m.in. ze szkołami branżowymi.

Jak wasze działania wspierają rozwój współpracy z fachowcami i klientami PRO?

Rynek usług budowlanych opiera się na zaufaniu i ciągłości zleceń. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu fachowcom stabilnego portfela projektów. Dzięki temu nie muszą inwestować w marketing czy poszukiwanie klientów, mogą natomiast skoncentrować się na pracy. Wspieramy ich również w codziennym funkcjonowaniu, oferując narzędzia dostosowane do potrzeb profesjonalistów, usługę wynajmu sprzętu Castorent oraz ekosystem wokół marki Erbauer. Fundamentem naszej współpracy jest długofalowa relacja oparta na profesjonalizmie i zaufaniu – model „human to human”.

Istotnym elementem są także szkolenia. W ramach Akademii CastoPro fachowcy mają możliwość poznania nowych produktów i technologii, które właśnie pojawiły się na rynku. Do prowadzenia zajęć zapraszamy również producentów, którzy w praktyczny sposób prezentują innowacyjne rozwiązania i uczą ich zastosowania. Dzięki temu profesjonaliści nie tylko poszerzają swoje kompetencje, ale mogą też testować i wdrażać najnowsze trendy w swojej pracy.

Równolegle inwestujemy w edukację przyszłych pokoleń. Castorama prowadzi klasy patronackie w szkołach branżowych, organizuje staże i praktyki oraz angażuje się w wydarzenia rozwijające kompetencje zawodowe młodych. Przykładem jest Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, jedno z najstarszych wydarzeń w branży, gdzie od lat młodzież sprawdza swoje umiejętności w praktyce. W tegorocznej edycji wspieramy kategorię montaż suchej zabudowy we współpracy z firmą Norgips.

Prowadzicie popularny wśród fachowców program CastoPro. Jak wpisuje się on w strategię operacyjną firmy? Jakie jest zainteresowanie ze strony profesjonalistów budowlanych?

CastoPro jest elementem strategicznym, odpowiada na potrzeby segmentu PRO, który dotychczas był rozproszony i pozbawiony narzędzi systemowego wsparcia. Program daje fachowcom nie tylko preferencyjne warunki zakupowe, oferując specjalne benefity, które zachęcają fachowców do zamawiania materiałów u nas, ale także stabilność zleceń i dostęp do wiedzy eksperckiej. Rozwijamy go konsekwentnie i w 2024 roku wzbogaciliśmy go o aplikację mobilną i dodatkowe usługi.

Zainteresowanie jest wysokie, ponieważ program rozwiązuje realne problemy rynku: ogranicza ryzyko braku pracy i wspiera codzienne funkcjonowanie fachowców. CastoPro pełni też funkcję edukacyjną – obejmuje szkolenia produktowe i branżowe, a także współpracę ze szkołami. W ten sposób wspieramy nie tylko obecnych profesjonalistów, ale i przyszłe pokolenia pracowników budowlanych.

CV

Maciej Sigurski od ponad dwóch lat pełni funkcję dyrektora regionalnego w Castorama Polska, odpowiadając za realizację celów strategicznych firmy, wyniki sprzedażowe i zarządzanie dużymi zespołami. Jego codzienna praca łączy bezpośrednią współpracę z ludźmi, troskę o jakość obsługi klienta oraz rozwój oferty produktowej i działań marketingowych. Z Castoramą związany jest od ponad 25 lat. Karierę rozpoczynał jako doradca handlowy w Castorama Wrocław, następnie pracował jako zastępca kierownika i kierownik działu. Przez dekadę pełnił funkcję dyrektora sklepu w kilku miastach w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje dziś w zarządzaniu i rozwoju sieci Castorama w Polsce.

