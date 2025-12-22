Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego znajduje się na wyspie Króla Jerzego oddalonej o ponad 14 000 km od Polski. Jest całoroczną jednostką naukowo-badawczą, którą zarządza Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Polska Stacja Antarktyczna będzie miała nowy budynek główny

Pierwsze budynki stacji, powstałe w latach 70. XX wieku, są obecnie wyeksploatowane. W związku z tym od 2018 roku powstaje nowy budynek główny. Inwestycja, podzielona na etapy, realizowana jest z uwzględnieniem trudnych warunków atmosferycznych panujących na miejscu i odbywa się przede wszystkim w czasie tzw. „lata antarktycznego”.

Obecnie trwa trzeci etap, za realizację którego odpowiada konsorcjum firm Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction.

– To przedsięwzięcie logistyczne o skali, jakiej nie było w historii polskich wypraw antarktycznych od ponad 50 lat. Cały proces został starannie i szczegółowo zaplanowany – podkreślił Serafin Jerzy Szyszka, dyrektor Wydziału Realizacji Kontraktów w Andrewex Construction cytowany przez serwis wnp.pl.

Trwający etap zakończony zostanie wraz z wyposażeniem wnętrz, wśród których znajdzie się m.in. siłownia i biblioteka.