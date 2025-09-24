„Pół żartem…” – Nowa komedia Teatru Capitol

Aktualizacja: 24.09.2025 23:19 Publikacja: 24.09.2025 22:56
Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
Wyobraź sobie upalny weekend na wsi: stary, lekko zarośnięty dom, dziki sad pełen jabłek, basen, który pamięta lepsze czasy… i powrót dorosłych dzieci do rodzinnych pieleszy. Brzmi sielsko? Oj, nie tak szybko! Tu każdy ma swoje dziwactwa, a największym z nich jest… miłość. Czy da się pogodzić z przeszłością, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością? Czy wyobraźnia to ucieczka, czy może ratunek? I czy na pewno wszyscy widzą to samo?
Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
Poznajcie: Harry’ego – ojca, który codziennie „rozmawia” z Marilyn Monroe, Scotta – syna z syndromem wiecznego niezdarnego dziecka, Amy – córkę z temperamentem ostrzejszym niż najlepszy blender oraz Maxa – chłopaka, który filozofuje o życiu… ale boi się pająków bardziej niż własnych myśli!
Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
W tej komedii obyczajowej nie zabraknie rodzinnych docinków, kłótni o marchewkę w puszce i pytań, dlaczego czasem lepiej nie zaglądać do szafki pod zlewem. A kiedy do akcji wkracza Marilyn – ikona, duch czy po prostu fantazja? – wszystko staje na głowie, a rzeczywistość miesza się z wyobraźnią!
Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
Olaf Lubaszenko zebrał na scenie gwiazdorską obsadę, która udowadnia, że najlepsze terapie zaczynają się od kubka kawy a nawet najtrudniejsze rozmowy rodzinne można przeprowadzić z uśmiechem.
Podwójna premiera sztuki 26 i 29 września w Teatrze Capitol!
Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski
MARILYN – Pola Gonciarz/Michalina Sosna/Beata Śliwińska
AMY – Anna-Maria Sieklucka/Justyna Jeleń
HARRY– Olaf Lubaszenko/Robert Janowski
MAX – Jasper Sołtysiewicz/Krzysztof Wieszczek/Jakub Kwaśniewicz
SCOTT – Piotr Bondyra/Kuba Dmochowski
Autor: Peter Quilter
Reżyseria: Olaf Lubaszenko
Przekład: Olaf Lubaszenko
Scenografia: Joanna Pielat
Kostiumy: Tomasz Jacyków
Opracowanie muzyczne: Jerzy Mączyński
Reżyser castingu: Agnieszka Koniecka
Kierownik produkcji: Katarzyna Ośko
Informacje o spektaklu i rezerwacje biletów: https://teatrcapitol.pl/spektakl/pol-zartem/
