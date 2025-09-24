„Pół żartem…” – Nowa komedia Teatru Capitol

Wyobraź sobie upalny weekend na wsi: stary, lekko zarośnięty dom, dziki sad pełen jabłek, basen, który pamięta lepsze czasy… i powrót dorosłych dzieci do rodzinnych pieleszy. Brzmi sielsko? Oj, nie tak szybko! Tu każdy ma swoje dziwactwa, a największym z nich jest… miłość. Czy da się pogodzić z przeszłością, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością? Czy wyobraźnia to ucieczka, czy może ratunek? I czy na pewno wszyscy widzą to samo?

Reklama Reklama

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Poznajcie: Harry’ego – ojca, który codziennie „rozmawia” z Marilyn Monroe, Scotta – syna z syndromem wiecznego niezdarnego dziecka, Amy – córkę z temperamentem ostrzejszym niż najlepszy blender oraz Maxa – chłopaka, który filozofuje o życiu… ale boi się pająków bardziej niż własnych myśli!

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

W tej komedii obyczajowej nie zabraknie rodzinnych docinków, kłótni o marchewkę w puszce i pytań, dlaczego czasem lepiej nie zaglądać do szafki pod zlewem. A kiedy do akcji wkracza Marilyn – ikona, duch czy po prostu fantazja? – wszystko staje na głowie, a rzeczywistość miesza się z wyobraźnią!