„Pół żartem…” – Nowa komedia Teatru Capitol

Każda rodzina kryje sekrety, które potrafią wywrócić życie do góry nogami! Przeżyj sentymentalną podróż z Olafem Lubaszenką, Anną-Marią Sieklucką, Michaliną Sosną, Robertem Janowskim, Krzysztofem Wieszczkiem, Polą Gonciarz i innymi gwiazdami.

Publikacja: 24.09.2025 22:56

„Pół żartem…” – Nowa komedia Teatru Capitol

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Patronat Rzeczpospolitej

Wyobraź sobie upalny weekend na wsi: stary, lekko zarośnięty dom, dziki sad pełen jabłek, basen, który pamięta lepsze czasy… i powrót dorosłych dzieci do rodzinnych pieleszy. Brzmi sielsko? Oj, nie tak szybko! Tu każdy ma swoje dziwactwa, a największym z nich jest… miłość. Czy da się pogodzić z przeszłością, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością? Czy wyobraźnia to ucieczka, czy może ratunek? I czy na pewno wszyscy widzą to samo?

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Poznajcie: Harry’ego – ojca, który codziennie „rozmawia” z Marilyn Monroe, Scotta – syna z syndromem wiecznego niezdarnego dziecka, Amy – córkę z temperamentem ostrzejszym niż najlepszy blender oraz Maxa – chłopaka, który filozofuje o życiu… ale boi się pająków bardziej niż własnych myśli!

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

W tej komedii obyczajowej nie zabraknie rodzinnych docinków, kłótni o marchewkę w puszce i pytań, dlaczego czasem lepiej nie zaglądać do szafki pod zlewem. A kiedy do akcji wkracza Marilyn – ikona, duch czy po prostu fantazja? – wszystko staje na głowie, a rzeczywistość miesza się z wyobraźnią!

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

Olaf Lubaszenko zebrał na scenie gwiazdorską obsadę, która udowadnia, że najlepsze terapie zaczynają się od kubka kawy a nawet najtrudniejsze rozmowy rodzinne można przeprowadzić z uśmiechem.

Podwójna premiera sztuki 26 i 29 września w Teatrze Capitol!

Foto: Teatr Capitol/Cezary Piwowarski

OBSADA

MARILYN – Pola Gonciarz/Michalina Sosna/Beata Śliwińska

AMY – Anna-Maria Sieklucka/Justyna Jeleń

HARRY– Olaf Lubaszenko/Robert Janowski

MAX – Jasper Sołtysiewicz/Krzysztof Wieszczek/Jakub Kwaśniewicz

SCOTT – Piotr Bondyra/Kuba Dmochowski

TWÓRCY

Autor: Peter Quilter

Reżyseria: Olaf Lubaszenko

Przekład: Olaf Lubaszenko

Scenografia: Joanna Pielat

Kostiumy: Tomasz Jacyków

Opracowanie muzyczne: Jerzy Mączyński

Reżyser castingu: Agnieszka Koniecka

Kierownik produkcji: Katarzyna Ośko

Informacje o spektaklu i rezerwacje biletów: https://teatrcapitol.pl/spektakl/pol-zartem/

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Tele Tydzień, Świat Kobiety, Dziennik Gazeta Prawna, AMS, Świat Gwiazd, Informator Stolicy, Familie.pl, Przegląd

Partnerzy Teatru: Gatta, KROSS, Aktywna Warszawa, Strefa Music Art, Kicket,  BestCan, MZA

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

Patronat Rzeczpospolitej

Teatr

