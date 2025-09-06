Autorką jest Lesley-Ann Jones, do której w czasie pandemii przyszedł tajemniczy mail. Po niezwykle długiej, budującej aurę zaufania korespondencji dał początek sensacyjnej premierze firmowanej przez pozostającą w ukryciu córkę Freddiego Mercury’ego.

Reklama Reklama

Freddie Mercury i jego sekretna córka

Była dzieckiem gorącego romansu wokalisty z przyjaciółką, gdy jej mąż wyjechał na kilkumiesięczną delegację. Jako katoliczka nie akceptowała aborcji, za zgodą męża urodziła dziecko, zaś Freddie jako przyjaciel rodziny – niezwykle bogatej – w każdym jej domu i posiadłości miał swój pokój, umożliwiający pobyt i przebywanie z córką. Gdy nie mógł być z dzieckiem – dzwonił każdego dnia ze studia nagraniowego bądź z tournée. To, że istnienie dziecka udało się zachować w tajemnicy przez wiele lat, jest niesamowite.

Książka opowiada o wydarzeniach, które odcisnęły piętno na psychice Mercury’ego. To wysłanie ośmioletniego chłopca przez rodziców do szkoły z internatem, oddalonej o dwa tygodnie podróży statkiem z Zanzibaru do Indii; bezduszny stosunek nauczycieli do uczniów, przemoc starszych uczniów wobec słabszych i młodszych, a wreszcie wielokrotne wykorzystywanie seksualne przez nauczyciela, ukrywane przed rodziną.

Kolejnym szokiem była rzeź na Zanzibarze, podczas której zamordowano tysiące Arabów i Azjatów, czego mały Freddie był świadkiem. Potem aklimatyzacja w Wielkiej Brytanii, związek z Mary Austin – wieloletnią miłością, ale też odkrywanie własnego biseksualizmu i mroczne czasy orgii, a także uzależnień, co skończyło się HIV i AIDS.

Córka wyjawia powód ujawnienia zapisków, co związane jest m.in. z fałszami biograficznymi w szlagierze filmowym „Bohemian Rhapsody” i wielu przekazach, książkach, filmach dokumentalnych.