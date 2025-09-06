Aktualizacja: 06.09.2025 11:27 Publikacja: 06.09.2025 11:23
Autorką jest Lesley-Ann Jones, do której w czasie pandemii przyszedł tajemniczy mail. Po niezwykle długiej, budującej aurę zaufania korespondencji dał początek sensacyjnej premierze firmowanej przez pozostającą w ukryciu córkę Freddiego Mercury’ego.
Była dzieckiem gorącego romansu wokalisty z przyjaciółką, gdy jej mąż wyjechał na kilkumiesięczną delegację. Jako katoliczka nie akceptowała aborcji, za zgodą męża urodziła dziecko, zaś Freddie jako przyjaciel rodziny – niezwykle bogatej – w każdym jej domu i posiadłości miał swój pokój, umożliwiający pobyt i przebywanie z córką. Gdy nie mógł być z dzieckiem – dzwonił każdego dnia ze studia nagraniowego bądź z tournée. To, że istnienie dziecka udało się zachować w tajemnicy przez wiele lat, jest niesamowite.
Książka opowiada o wydarzeniach, które odcisnęły piętno na psychice Mercury’ego. To wysłanie ośmioletniego chłopca przez rodziców do szkoły z internatem, oddalonej o dwa tygodnie podróży statkiem z Zanzibaru do Indii; bezduszny stosunek nauczycieli do uczniów, przemoc starszych uczniów wobec słabszych i młodszych, a wreszcie wielokrotne wykorzystywanie seksualne przez nauczyciela, ukrywane przed rodziną.
Kolejnym szokiem była rzeź na Zanzibarze, podczas której zamordowano tysiące Arabów i Azjatów, czego mały Freddie był świadkiem. Potem aklimatyzacja w Wielkiej Brytanii, związek z Mary Austin – wieloletnią miłością, ale też odkrywanie własnego biseksualizmu i mroczne czasy orgii, a także uzależnień, co skończyło się HIV i AIDS.
Córka wyjawia powód ujawnienia zapisków, co związane jest m.in. z fałszami biograficznymi w szlagierze filmowym „Bohemian Rhapsody” i wielu przekazach, książkach, filmach dokumentalnych.
„Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego" Lesley-Ann Jones, tłumaczenie Robert Filipowski, Wydawnictwo SQN
Wizerunek jej ojca, jak pisze, „został zniekształcony, przekręcony i wymazany. Jego słowa przeinaczano i często wyjmowano z kontekstu. Jego piosenki były wykorzystywane na liczne sposoby, wbrew jego intencjom. Czasami ma się wrażenie, że całe jego życie zostało przepisane, by służyć interesom innych. Aż do jego śmierci nigdy nie postrzegałam go jako »celebrytę« ani »supergwiazdę«” – napisała córka, występująca w książce jako B.
Córka odnosi się też do relacji w zespole oraz jego działań po śmierci Freddiego. Podkreśla przyjaźń ojca z basistą Johnem Deaconem, opartą na podobieństwie trudnego dzieciństwa. Freddie zachęcał Johna do komponowania i razem napisali „Friends Will Be Friends”.
Jak czytamy: „Obaj wiele przeszli i byli bardzo powściągliwi. John traktował Freddiego rather jak starszego brata, a nie jak ojca, jak niektórzy twierdzili. John kilkakrotnie chciał opuścić zespół. Nie znosił rozłąki z rodziną, okropnie tęsknił za żoną i dziećmi, a gdy pomiędzy członkami Queen narosły problemy, po prostu nie widział sensu, by dalej w tym trwać. Freddie troszczył się o niego i miał świadomość, jak te napięcia na niego wpływają. Zawsze starał się dobrać odpowiednie słowa, aby załagodzić sytuację” (Tłumaczenie: Robert Filipowski).
Zdaniem B., Brian May i Roger Taylor mają prawo podtrzymywać przy życiu dziedzictwo Queen, ale bez Freddiego i Johna nie powinni działać jako Queen.
B. męczy ciągłe remasterowanie, przerabianie i przepakowywanie starych piosenek: „Freddie by nigdy tego nie zrobił. Zawsze szukał nowych muzycznych projektów, nowego konceptu, czegoś, co pobudzi jego kreatywność. Jak już wspomniałam w kwestii nowej wersji płyty Queen I, Freddie NIGDY nie powiedziałby: »Nie jestem usatysfakcjonowany tym, co zrobiliśmy pięćdziesiąt jeden lat temu, musimy to przerobić«. Jego podejście wyglądało tak, że to, co już zostało zrobione, zostawmy w spokoju, a zajmijmy się czymś nowym. Feniks zawsze się odradza, a nie zastanawia, czy czegoś żałuje po pół wieku”.
B. opisuje też detalicznie męskie związki ojca, czas orgii, odkłamując wspomnienia byłych kochanków i przelotnych partnerów.
Pointa tych dywagacji jest mocna: „Niestety, tylko częściowo mógł uciec od – jak on to nazywał – »Cyrku Queen« i »Gejowskiego Zoo« pod koniec życia”.
