Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Córka lidera Queen: filmowy szlagier „Bohemian Rhapsody" pełen fałszów o Mercurym

Książka „Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego" oparta na intymnych dziennikach muzyka ujawnionych przez jego sekretną córkę ukazuje się w Polsce 10 września (Wydawnictwo SQN).

Publikacja: 10.09.2025 04:40

Posąg Freddiego Mercurego na brzegu Jeziora Genewskiego w Montreux w Szwajcarii

Posąg Freddiego Mercurego na brzegu Jeziora Genewskiego w Montreux w Szwajcarii

Foto: Adobe Stock

Jacek Cieślak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nieznane fakty z życia Freddiego Mercury’ego ujawnia jego sekretny pamiętnik?
  • W jaki sposób relacje rodzinne i dzieciństwo wpłynęły na psychikę Freddiego Mercury’ego?
  • Dlaczego obraz Freddiego Mercury’ego przedstawiony w filmie „Bohemian Rhapsody” odbiega od rzeczywistości według jego córki?

Autorką jest Lesley-Ann Jones, do której w czasie pandemii przyszedł tajemniczy mail. Po długiej, budującej aurę zaufania korespondencji dał początek sensacyjnej premierze firmowanej przez pozostającą w ukryciu córkę Freddiego Mercury’ego, nazywającą się „B”. Źródłem wszystkich informacji jest sekretny pamiętnik artysty pisany ręcznie od 1976 r., gdy dowiedział się, że będzie ojcem. Sportretował swoje dzieciństwo, młodość, zapisywał bieżące doświadczenia.

Freddie Mercury – nieznane historie

B. jest dzieckiem gorącego romansu wokalisty z przyjaciółką, gdy jej mąż wyjechał na kilkumiesięczną delegację. Jako katoliczka nie akceptowała aborcji, za zgodą męża urodziła dziecko, zaś Freddie jako przyjaciel rodziny – niezwykle bogatej – w każdym jej domu i posiadłości miał swój pokój, umożliwiający pobyt i przebywanie z córką. Gdy nie mógł być z dzieckiem – dzwonił każdego dnia ze studia nagraniowego bądź tournée. To, że istnienie córki udało się zachować w tajemnicy przez wiele lat w rozplotkowanym świecie showbiznesu, jest niesamowite.

Gdy córka się urodziła, Freddie miał trzydzieści lat. Zmarł w listopadzie 1991 roku w wieku czterdziestu pięciu. B. nie ukończyła wtedy piętnastu lat. Dlatego drastyczne fragmenty pamiętnika polecił czytać po osiągnięciu dojrzałości.

Czytaj więcej

Pomnik Freddiego Mercury'ego nad brzegiem Jeziora Genewskiego
Muzyka popularna
Freddie Mercury przemówi zza grobu dzięki sekretnej córce, która żyje w ukryciu
Reklama
Reklama

Książka opowiada o wydarzeniach, które odcisnęły piętno na psychice Mercury’ego. To przede wszystkim wysłanie ośmioletniego chłopca przez rodziców do szkoły z internatem do oddalonej o dwa tygodnie podróży statkiem z rodzinnego Zanzibaru u wybrzeży wschodniej Afryki – do szkoły św. Piotra w Panchgani, w Indiach, do której uczęszczał pomiędzy ósmym a szesnastym rokiem.

Wychowany w cieplarnianych warunkach chłopiec padł wtedy ofiarą drylu nauczycieli, przemocy starszych uczniów wobec słabszych i młodszych (uczyli masturbacji i namawiali do zbiorowych praktyk), wreszcie – wielokrotnie był wykorzystywany seksualnie przez nauczyciela, co ukrywał potem przed rodziną, kreując w muzycznym świecie postać Freddiego Mercury’ego. Dla córki nigdy nim nie był. Podobnie jak „Wielkim Oszustem” – tak nazywał się od śpiewanej piosenki „Great Pretender”, potem „Mr Bad Guy” – od innego przeboju, a nawet Dr Jekyll i Mr Hyde, gdy popadł w seksoholizm i inne uzależnienia. Jak wspomina B., chusteczki, szlafroki, ręczniki i podomki miały wyhaftowane inicjały Farrokh Bulsara. Freddie Mercury był kreacją na pokaz.

Nie znosił tego, że ludzie widzą tylko jego skandaliczną stronę. Niezmiernie go irytowało, gdy przyciągała ich jedynie jego sława i fortuna i gdy przedstawiali go jako powierzchownego, aroganckiego, a także głupiego, gdy w rzeczywistości było zupełnie na odwrót. Pod płaszczykiem skandali był bardzo nieśmiały i skryty

B., córka wokalisty Queen

Innym traumatycznym doświadczeniem była ludobójcza rzeź na Zanzibarze w 1964 r. podczas której zamordowano tysiące Arabów i Azjatów, na własne oczy widząc pogromy, gwałty i niemal rytualne ucinanie głów ofiarom, wśród których byli znajomi, przyjaciele i współwyznawcy zaratustrianizmu.

Córka Mercury'ego: był biseksualistą

Potem przyszedł czas aklimatyzacji w Wielkiej Brytanii i związek z Mary Austin – najdłuższą, dozgonną miłością życia, którą poznał handlując na bazarze wraz z Rogerem Taylorem (późniejszy perkusista Queen). Jako młodzi ludzie razem zamieszkali, zostali kochankami, Freddie oświadczył się i został przyjęty. Do sprzedaży katalogu Queen Mary posiadała pięćdziesiąt proc. udziałów Freddiego i dwanaście i pół proc. udziałów w „Queen Productions”, zaś katalog Queen został w 2024 r. nabyty przez Sony za kwotę przekraczającą miliard dolarów. Wraz z rozpoczęciem kariery muzyk rozpoczął jednak gorący homoseksualny romans i od tego czasu zawsze już tak było, że Mary musiała się godzić, że ich sypialnia sąsiaduje z drugą, gdzie wokalista spędzał noce z kochankami. Freddie odkrył bowiem w sobie, co podkreśla B., biseksualizm.

Jego przejawem był też romans z austriacką aktorką Barbarą Valentin, a była to, jak sugeruje córka, odpowiedź Freddiego na związek Mary Austin z innym mężczyzną, czego nie mógł znieść. To był już czas „mrocznych orgii”, wizyt w miejscach zbiorowego seksu, a także uzależnień od ciężkich narkotyków i alkoholu, co nasiliło się w pierwszej połowie lat 80., a skończyło HIV i AIDS.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kashmira Bulsara już od lat dba o to, by uczcić pamięć o swoim bracie: regularnie uczestniczy w cele
Kultura
Siostra Freddiego Mercury’ego wykupuje pamiątki po artyście. Kwota robi wrażenie

Trzeba nadmienić, że szczegółowość opisów męsko-męskich związków, kolejności pojawienia się kochanków i związanej z tym emocjonalnej karuzeli jest w lekturze obarczona męczącym nadmiarem, jednak łatwo zrozumieć, co kieruje autorką opisu: chce podważyć zakłamane wspomnienia kochanków, pomieszaną chronologię wydarzeń, nieprawdziwą hierarchię relacji – zależy jej na prawdzie, do której otrzymała od ojca dostęp. To także pretekst do pokazywania różnych kolorów życia muzyka: jednym z partnerów był Winfried Kirchberger, monachijski restaurator, z którym gwiazdor zmywał talerze.

W wieku czterdziestu pięciu lat mój ojciec był niczym starzec. Jego stan ciągle się pogarszał, aż w końcu nie mógł nawet spojrzeć w lustro

B., córka wokalisty Queen

B. pośród powodów ujawnienia zapisków, wymienia m.in. inne przekłamania biograficzne, najbardziej dla niej bolesne w szlagierze filmowym „Bohemian Rhapsody”, bo miał ogromną widownię. Jak pisze, wizerunek jej ojca „został zniekształcony, przekręcony i wymazany”. Jego słowa przeinaczano i często wyjmowano z kontekstu. Jego piosenki były wykorzystywane na liczne sposoby, wbrew jego intencjom. Czasami ma się wrażenie, że całe jego życie zostało przepisane, by służyć interesom innych. Aż do jego śmierci nigdy nie postrzegałam go jako »celebryty« ani »supergwiazdy«” – napisała B. I dodaje: „Nie znosił tego, że ludzie widzą tylko jego skandaliczną stronę. Niezmiernie go irytowało, gdy przyciągała ich jedynie jego sława i fortuna i gdy przedstawiali go jako powierzchownego, aroganckiego, a także głupiego, gdy w rzeczywistości było zupełnie na odwrót. Pod płaszczykiem skandali był bardzo nieśmiały i skryty”.

Operowe upodobania Mercury'ego

Najważniejszą rzeczą, jakiej nauczył córkę, była „tolerancja – akceptacja różnych kolorów skóry, religii, wielu kultur, klas społecznych i mniejszości seksualnych”. Cierpliwie karmił córkę łyżeczką, uczył czytać, grać na pianinie.

B. wiele miejsca poświęca relacji z Montserrat Caballé, podkreśla , jak bardzo ojciec podziwiał Arethę Franklin. a jego ulubionym albumem wszechczasów był koncertowy „Amazing Grace”. Cenił Mahlera, Strawińskiego, Czajkowskiego, Skriabina, Satiego, Debussy’ego, Schönberga, Bartóka. „Niestety, poznałam też Mozarta i Chopina i musiałam ich ćwiczyć w kółko na pianinie, aż mnie bolały uszy”. Wbrew plotkom był oczytany, pasjonowała go historia, sztuka, literatura angielska, historia królów Francji. Miał szeroką wiedzę na temat historii, w tym Persji i Mezopotamii. Uwielbiał „Księgę tysiąca i jednej nocy” oraz perskie „Księgi królewskie”, Rudyarda Kiplinga, Hermanna Hessego, Roberta Browninga, D.H. Lawrence’a, Williama Blake’a, T.E. Lawrence’a, Friedricha Nietzschego, Alberta Camusa i Wolfganga von Goethego. Inspirował się „Czarodziejskim fletem” Mozarta – co słychać w „Bohemian Rhapsody”.

Reklama
Reklama

Choroba była dewastująca. „W wieku czterdziestu pięciu lat mój ojciec był niczym starzec. Jego stan ciągle się pogarszał, aż w końcu nie mógł nawet spojrzeć w lustro”. Ostatni wpis w pamiętnikach Freddiego powstał 31 lipca 1991 roku, na trzy miesiące i dwadzieścia cztery dni przed śmiercią. „Jedyna rzecz, jaka się w nim nie zmieniła, to intensywność spojrzenia”. Czy na podstawie książki powstanie film odkłamujący fałsze „Bohemian Rhapsody”? Jeśli tak będzie - będzie bardzo pikantny, a wręcz drastyczny.

„Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego" Lesley-Ann Jones, tłumaczenie Rober

„Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego" Lesley-Ann Jones, tłumaczenie Robert Filipowski, Wydawnictwo SQN

Foto: Mat. Pras./SQN

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Queen Książki Freddie Mercury

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nieznane fakty z życia Freddiego Mercury’ego ujawnia jego sekretny pamiętnik?
  • W jaki sposób relacje rodzinne i dzieciństwo wpłynęły na psychikę Freddiego Mercury’ego?
  • Dlaczego obraz Freddiego Mercury’ego przedstawiony w filmie „Bohemian Rhapsody” odbiega od rzeczywistości według jego córki?
Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W Hotel Warszawa Art Fair uczestniczą także zagraniczne galerie. Obraz z lewej „Tygrys i motyl”, eks
Kultura
Ekskluzywna sztuka w Hotelu Warszawa i szalone aranżacje
Kristina Sabaliauskaitė, litewska pisarka i historyczka sztuki
Kultura
„Cesarzowa Piotra”: Kristina Sabaliauskaitė o przemocy i ciele kobiety w Rosji
Andrzej Pągowski
plakat
Andrzej Pągowski: Trzeba być wielkim miłośnikiem filmu, żeby strzelić sobie tatuaż z plakatem do „Misia”
Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę
Patronat Rzeczpospolitej
Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę
Olga Brzezińska
Kultura
Kultura przełamuje stereotypy i buduje trwałe relacje
Reklama
Reklama
e-Wydanie