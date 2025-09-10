Książka opowiada o wydarzeniach, które odcisnęły piętno na psychice Mercury’ego. To przede wszystkim wysłanie ośmioletniego chłopca przez rodziców do szkoły z internatem do oddalonej o dwa tygodnie podróży statkiem z rodzinnego Zanzibaru u wybrzeży wschodniej Afryki – do szkoły św. Piotra w Panchgani, w Indiach, do której uczęszczał pomiędzy ósmym a szesnastym rokiem.

Wychowany w cieplarnianych warunkach chłopiec padł wtedy ofiarą drylu nauczycieli, przemocy starszych uczniów wobec słabszych i młodszych (uczyli masturbacji i namawiali do zbiorowych praktyk), wreszcie – wielokrotnie był wykorzystywany seksualnie przez nauczyciela, co ukrywał potem przed rodziną, kreując w muzycznym świecie postać Freddiego Mercury’ego. Dla córki nigdy nim nie był. Podobnie jak „Wielkim Oszustem” – tak nazywał się od śpiewanej piosenki „Great Pretender”, potem „Mr Bad Guy” – od innego przeboju, a nawet Dr Jekyll i Mr Hyde, gdy popadł w seksoholizm i inne uzależnienia. Jak wspomina B., chusteczki, szlafroki, ręczniki i podomki miały wyhaftowane inicjały Farrokh Bulsara. Freddie Mercury był kreacją na pokaz.

Nie znosił tego, że ludzie widzą tylko jego skandaliczną stronę. Niezmiernie go irytowało, gdy przyciągała ich jedynie jego sława i fortuna i gdy przedstawiali go jako powierzchownego, aroganckiego, a także głupiego, gdy w rzeczywistości było zupełnie na odwrót. Pod płaszczykiem skandali był bardzo nieśmiały i skryty B., córka wokalisty Queen

Innym traumatycznym doświadczeniem była ludobójcza rzeź na Zanzibarze w 1964 r. podczas której zamordowano tysiące Arabów i Azjatów, na własne oczy widząc pogromy, gwałty i niemal rytualne ucinanie głów ofiarom, wśród których byli znajomi, przyjaciele i współwyznawcy zaratustrianizmu.

Córka Mercury'ego: był biseksualistą

Potem przyszedł czas aklimatyzacji w Wielkiej Brytanii i związek z Mary Austin – najdłuższą, dozgonną miłością życia, którą poznał handlując na bazarze wraz z Rogerem Taylorem (późniejszy perkusista Queen). Jako młodzi ludzie razem zamieszkali, zostali kochankami, Freddie oświadczył się i został przyjęty. Do sprzedaży katalogu Queen Mary posiadała pięćdziesiąt proc. udziałów Freddiego i dwanaście i pół proc. udziałów w „Queen Productions”, zaś katalog Queen został w 2024 r. nabyty przez Sony za kwotę przekraczającą miliard dolarów. Wraz z rozpoczęciem kariery muzyk rozpoczął jednak gorący homoseksualny romans i od tego czasu zawsze już tak było, że Mary musiała się godzić, że ich sypialnia sąsiaduje z drugą, gdzie wokalista spędzał noce z kochankami. Freddie odkrył bowiem w sobie, co podkreśla B., biseksualizm.

Jego przejawem był też romans z austriacką aktorką Barbarą Valentin, a była to, jak sugeruje córka, odpowiedź Freddiego na związek Mary Austin z innym mężczyzną, czego nie mógł znieść. To był już czas „mrocznych orgii”, wizyt w miejscach zbiorowego seksu, a także uzależnień od ciężkich narkotyków i alkoholu, co nasiliło się w pierwszej połowie lat 80., a skończyło HIV i AIDS.