42 min. 12 sek.
Aktualizacja: 21.11.2025 19:36 Publikacja: 21.11.2025 19:00
„Weird fiction właśnie działa w zupełnie inny sposób niż typowy horror. Ona wywraca do góry pewne paradygmaty”, mówi Wojciech Gunia, opisując, jak literatura tego nurtu podejmuje próbę zgłębienia najbardziej niewidzialnych stron rzeczywistości. Zgodnie z taką perspektywą okazuje się, że „im więcej racjonalności, tym głębszy cień” – jak przekonuje autor „Domu wszystkich snów”, kwestionując jasno wytyczone granice między prawdą a fikcją.
Czytaj więcej
Płótno Fridy Kahlo z 1940 r., zatytułowane „El sueño (La cama) – „Sen” (Łóżko) – zostało sprzedan...
Wojciech Gunia tłumaczy, że literatura weird fiction dogłębnie bada ludzką psychikę i kulturowe lęki, a jej celem jest przełamanie schematów percepcji. Zagadnienia takie jak poznawanie nieznanego, przekraczanie granic racjonalności oraz zmaganie się z własną wyobraźnią – to główne motywy gatunku. Jak podkreśla, wszystko jest częścią nieskończonego, a zarazem pełnego sprzeczności świata. I tymi wyznacznikami kieruje się też we własnej twórczości.
Czytaj więcej
Opowiadająca o wojnie w Ukrainie powieść „Null” Szczepana Twardocha znalazła się na drugim miejsc...
Literatura weird fiction ujawnia, że często wobec niepoznanego czujemy się zagubieni. Wojciech Gunia wskazuje, że prawdziwa groza czasem prowadzi nas w obszar, z którego nie ma już powrotu. Weird fiction w jego interpretacji to zaproszenie do podróży po zakamarkach wyobraźni i rzeczywistości, która nigdy nie jest do końca poznana ani zrozumiała. I choć jest ona trudna, na pewno jest warta przebycia, nawet jeśli wyciągnięte z niej wnioski wcale nie będą optymistyczne.
Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Weird fiction właśnie działa w zupełnie inny sposób niż typowy horror. Ona wywraca do góry pewne paradygmaty”, mówi Wojciech Gunia, opisując, jak literatura tego nurtu podejmuje próbę zgłębienia najbardziej niewidzialnych stron rzeczywistości. Zgodnie z taką perspektywą okazuje się, że „im więcej racjonalności, tym głębszy cień” – jak przekonuje autor „Domu wszystkich snów”, kwestionując jasno wytyczone granice między prawdą a fikcją.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas