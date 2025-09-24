Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rewolucja w izby refleksji. Senatorowie wytłumaczą się z konfliktu interesów

Członkowie Senatu będą musieli składać oświadczenia dotyczące swoich powiązań gospodarczych i kontaktów z lobbystami – wynika z projektu zmian w regulaminie izby. Senatorowie mówią o „doniosłej chwili” i rewolucji. Eksperci, że to tylko mały krok w dobrym kierunku.

Publikacja: 24.09.2025 18:43

Senatorowie będą musieli obowiązkowo zgłaszać powiązania majątkowe i zawodowe, mogące mieć wpływ na

Senatorowie będą musieli obowiązkowo zgłaszać powiązania majątkowe i zawodowe, mogące mieć wpływ na prawo stanowione w Senacie – wyjaśnia senator KO Sławomir Rybicki (na zdjęciu z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską).

Foto: PAP/Paweł Supernak

Wiktor Ferfecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w regulaminie Senatu dotyczą potencjalnych konfliktów interesów senatorów?
  • Jakie oświadczenia będą musieli składać senatorowie w kontekście swoich powiązań gospodarczych i kontaktów z lobbystami?
  • Dlaczego nowe regulacje dotyczące etyki są uznawane za rewolucyjne i co o nich sądzą eksperci?
  • Jakie zasady etyki będą szczegółowo określone w Senacie i czym różnią się od zasad w Sejmie?

– To dla mnie bardzo ważne posiedzenie komisji, a to, o czym państwo będą rozmawiać dzisiaj, także ma ogromne znaczenie – mówiła we wtorek marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO.

– Doniosłość tej chwili i tego zagadnienia wymaga, by potraktować je bardzo poważnie – dodawał szef Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki z KO.

Czytaj więcej

Małgorzata Kidawa-Błońska
Polityka
Kidawa-Błońska: Gdybym była prezydentem, w Polsce byłoby lepiej

We wtorek, podczas posiedzenia komisji kierowanej przez Rybickiego, nie brakowało słów o tym, że w Senacie dzieje się coś epokowego. Świadczyć o tym może też fakt osobistej obecności marszałek Senatu Kidawy-Błońskiej. W takiej właśnie atmosferze senatorowie przystąpili do prac nad ustanowieniem obowiązującego ich kodeksu etyki.

Zasady etyczne obowiązują w Sejmie od ćwierćwiecza. W Senacie mają być jednak bardziej szczegółowe

O tym, że do takiej zmiany może dojść, pisaliśmy już w sierpniu. Wyjaśniliśmy, że kodeks etyki od 1998 r. istnieje już w Sejmie i wynika z niego, że „poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: bezinteresowności, jawności, rzetelności, dbałości o dobre imię Sejmu i odpowiedzialności”. To właśnie na podstawie tego kodeksu kary na posłów nakłada Komisja Etyki Poselskiej. Może ukarać ich zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą.

W 2023 r. GRECO sformułowała 21 zaleceń dla Polski, mających podnieść naszą zdolność do przeciwdziałaniu korupcji

Powstanie podobnego kodeksu w Senacie jest efektem zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), działającej w ramach Rady Europy. W izbie refleksji zbiór zasad etycznych wypracował już specjalny zespół. Zdecydował, że zaliczać mają się do nich zasady: bezinteresowności, transparentności, rzetelności i uczciwości, odpowiedzialności oraz poszanowania powagi Senatu.

Brzmi podobnie jak w Sejmie. Różnica jest taka, że w Senacie zasady mają być bardziej szczegółowo wyjaśnione. – Postanowiliśmy zatem stworzyć zbiór zasad, które będą miały charakter generalny, a jednocześnie nie będą tak lakoniczne, jak te przyjęte w uchwale Sejmu – mówił podczas posiedzenia Sławomir Rybicki. Z jego wypowiedzi wynika, że najbardziej rewolucyjnie będą brzmiały nowe regulacje dotyczące bezinteresowności i transparentności, czyli – innymi słowy – unikania konfliktu interesów.

Czytaj więcej

Joanna Parafianowicz: Rozwodowy konflikt interesów
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Rozwodowy konflikt interesów

– Przyjęliśmy, iż wszelkie przejawy nawet potencjalnie możliwego konfliktu interesów, wpływu na działalność senatora ze względów rodzinnych, emocjonalnych lub gospodarczych, a także innych bezpośrednich lub pośrednich interesów osobistych, będą podlegały obowiązkowemu ujawnieniu – mówił Rybicki.

Przykłady? Jak wyjaśniał Rybicki, senatorowie będą musieli obowiązkowo zgłaszać powiązania majątkowe i zawodowe, mogące mieć wpływ na prawo stanowione w Senacie, np. wchodzenie ich lub małżonków w skład wspólników spółki, członkostwo w organach kontrolnych albo zarządzających przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych osób prawnych. Zgłoszeniu mają podlegać też stosunki służbowe z podmiotami, których dotyczy prawo uchwalane w Senacie.

Zmieniony regulamin wyjątkowo rygorystycznie ma podchodzić do kontaktu z lobbystami

Jeszcze bardziej rewolucyjnie brzmią zapowiedzi obowiązku zgłaszania przez senatorów kontaktów z lobbystami. – Mając świadomość, iż lobbing zawodowy nie obejmuje całości zjawiska, w projekcie przyjęto ustawową najszerszą definicję lobbystów, czyli osób lub podmiotów prowadzących metodami prawnie dozwolonymi działania zmierzające do wywarcia wpływu w procesie stanowienia prawa – mówił Sławomir Rybicki.

Czytaj więcej

Lobbyści mają zakaz wstępu na posiedzenia sejmowych podkomisji. Wchodzą więc na nie jako eksperci
Polityka
Legalny lobbing to fikcja

Chodzi o to, że obecnie szczególną kontrolą w Sejmie i w Senacie objęci są tzw. lobbyści zawodowi, ujęci w rejestrze prowadzonym przez MSWiA i noszący na terenie parlamentu charakterystyczne czerwone przepustki. Ich wpływ na proces stanowienia prawa jest odnotowywany w corocznych sprawozdaniach powstających w Sejmie i Senacie. Z powodu dziurawego prawa nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by pojawić się przy Wiejskiej jako reprezentant jakiejś fundacji lub związku pracodawców i uniknąć odnotowania w corocznym sprawozdaniu. Tamę temu obchodzeniu prawa chce postawić Senat.

27 lat

liczy już sobie zbiór norm etycznych w Sejmie. Na własny wciąż nie mogą doczekać się senatorowie

W jaki sposób senatorowie będą musieli zgłaszać kontakty z lobbystami lub naruszenia konfliktu interesów? Projekt zmian w regulaminie Senatu przewiduje trzy formy oświadczeń: ustne, pisemne lub elektroniczne. Mają być one zgłaszane do przewodniczącego komisji lub marszałka. A w jaki sposób władze Senatu chcą egzekwować nowe przepisy? Za ich złamanie ma grozić standardowy katalog kar: zwrócenie uwagi, upomnienie lub nagana, jednak do regulaminu Senatu ma zostać wprowadzona nowa sankcja: możliwość upublicznienia uchwały komisji stwierdzającej nieprawidłowe zachowanie senatora.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński w tej kadencji był już cztery razy ukarany przez Komisję Etyki, m.in. za nazwanie
Polityka
Przeproś albo płać. Czy tak będą dyscyplinować posłów?

Dochodzi też do tego jeszcze jeden rodzaj kary: zobowiązanie do publicznych przeprosin przez senatora, który dokonał naruszenia czci innego parlamentarzysty. Podobne rozwiązanie rozważane jest w Sejmie i budzi ogromne emocje. Tu aż takich jednak nie ma. W przypadku braku przeprosin marszałek Senatu będzie mógł nałożyć karę finansową.

Zmian wymaga ustawa, a nie tylko regulamin Senatu

Na ile zmiany poprawią jakość życia publicznego w parlamencie? – To na pewno krok w dobrym kierunku, szczególnie że podobnych regulacji brakuje w Sejmie. Jednak nie ukrywamy, że jest to tylko półśrodek – komentuje ekspert Fundacji Batorego Krzysztof Izdebski. – Przede wszystkim zmiany wymaga ustawa o działalności lobbingowej, by nowe regulacje obowiązywały powszechnie, a nie tylko w Senacie. Ustawa powinna wymuszać na lobbystach określone zachowania, a przede wszystkim ich definiować. Bez tego senatorowie mogą nie mieć pewności, czy osoba, z którą rozmawiają, jest lobbystą. Nie mówiąc już o tym, że sankcje przewidziane w regulaminie Senatu mogą być zbyt mało dotkliwe, by wymusić przestrzeganie nowych przepisów przez senatorów – dodaje.

To tylko półśrodek

ekspert fundacji Batorego Krzysztof Izdebski

– W ramach prac odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów, którzy wskazali, że powinno powstać ciało umożliwiające senatorom skonsultowanie ewentualnego konfliktu interesów czy kontaktów z lobbystami. Musimy zastanowić się jeszcze nad tymi uwagami. Opracowywane przez nas zmiany w regulaminie wymagają też dyskusji w klubach – mówi senator KO Marek Borowski, który wchodzi w skład specjalnego zespołu pracującego nad zmianami w regulaminie.

Czytaj więcej

Pusta sala obrad Sejmu w Warszawie
Prawo w Polsce
Będzie bat na posłów wagarowiczów. Sejm zmienił przepisy swojego regulaminu

Jednak jego zdaniem, choć są jeszcze wątpliwości co do szczegółów zmian, prace zmierzają do końca. – Przewodniczący komisji regulaminowej ma szczerą wolę, by zakończyć je do końca roku – dodaje Borowski.

– To dla mnie bardzo ważne posiedzenie komisji, a to, o czym państwo będą rozmawiać dzisiaj, także ma ogromne znaczenie – mówiła we wtorek marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO.

– Doniosłość tej chwili i tego zagadnienia wymaga, by potraktować je bardzo poważnie – dodawał szef Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki z KO.

