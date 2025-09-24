Zasady etyczne obowiązują w Sejmie od ćwierćwiecza. W Senacie mają być jednak bardziej szczegółowe

O tym, że do takiej zmiany może dojść, pisaliśmy już w sierpniu. Wyjaśniliśmy, że kodeks etyki od 1998 r. istnieje już w Sejmie i wynika z niego, że „poseł powinien zachowywać się w sposób odpowiadający godności posła, kierując się w szczególności zasadami: bezinteresowności, jawności, rzetelności, dbałości o dobre imię Sejmu i odpowiedzialności”. To właśnie na podstawie tego kodeksu kary na posłów nakłada Komisja Etyki Poselskiej. Może ukarać ich zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą.

W 2023 r. GRECO sformułowała 21 zaleceń dla Polski, mających podnieść naszą zdolność do przeciwdziałaniu korupcji

Powstanie podobnego kodeksu w Senacie jest efektem zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), działającej w ramach Rady Europy. W izbie refleksji zbiór zasad etycznych wypracował już specjalny zespół. Zdecydował, że zaliczać mają się do nich zasady: bezinteresowności, transparentności, rzetelności i uczciwości, odpowiedzialności oraz poszanowania powagi Senatu.

Brzmi podobnie jak w Sejmie. Różnica jest taka, że w Senacie zasady mają być bardziej szczegółowo wyjaśnione. – Postanowiliśmy zatem stworzyć zbiór zasad, które będą miały charakter generalny, a jednocześnie nie będą tak lakoniczne, jak te przyjęte w uchwale Sejmu – mówił podczas posiedzenia Sławomir Rybicki. Z jego wypowiedzi wynika, że najbardziej rewolucyjnie będą brzmiały nowe regulacje dotyczące bezinteresowności i transparentności, czyli – innymi słowy – unikania konfliktu interesów.

– Przyjęliśmy, iż wszelkie przejawy nawet potencjalnie możliwego konfliktu interesów, wpływu na działalność senatora ze względów rodzinnych, emocjonalnych lub gospodarczych, a także innych bezpośrednich lub pośrednich interesów osobistych, będą podlegały obowiązkowemu ujawnieniu – mówił Rybicki.