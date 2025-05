Będzie bat na posłów wagarowiczów. Sejm zmienił przepisy swojego regulaminu

W projekcie znalazł się zapis, regulujący kwestię zbiegu różnych podstaw do obniżenia uposażenia poselskiego. Zgodnie z nim obniżenie uposażenia poselskiego nie może przekraczać łącznie 9/10 jego wysokości. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż taka granica ma na „celu wprowadzenie istotnej dolegliwości dla posłów, którzy bez usprawiedliwienia trwale nie uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i jego organów".

Regulamin Sejmu: zmiany w potwierdzeniu obecności posłów

Projekt porządkuje też kwestię potwierdzania obecności posłów na posiedzeniach Sejmu. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem regulaminu, obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach.

Nowy zapis przewiduje, co do zasady, że poseł potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Sejmu podpisem na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad. Z kolei w dniu posiedzenia Sejmu, w którym są przeprowadzane głosowania, potwierdzeniem obecności posła na posiedzeniu Sejmu jest wzięcie przez niego udziału w co najmniej 4/5 głosowań.