17,7 tys. zł wynoszą obecnie łącznie brutto uposażenie i dieta posła

W przypadku gdy liczba nieusprawiedliwionych nieobecności będzie większa w danym miesiącu niż trzy, uposażenie i dieta mają być obniżane aż o jedną piątą za każdy kolejny dzień wagarów, czyli aż o 3,5 tys. zł. Na tym nie koniec. Jeśli poseł będzie nieobecny na 18 następujących po sobie dniach posiedzeń, jego uposażenie ma zostać obniżone do jednej dziesiątej, a dieta – do zera. Czyli zamiast 17,7 tys. zł brutto miesięcznie poseł ma dostawać 1,3 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że Sejm ma ostatnio średnio pięć dni posiedzeń miesięcznie, by uzbierać staż 18 dni nieobecności, posła musiałoby nie być w Sejmie przez około cztery miesiące.

– Impulsem do rozpoczęcia prac nad zmianą regulaminu był przypadek posła Marcina Romanowskiego, który pobierał uposażenie, mimo że wyemigrował na Węgry w poszukiwaniu azylu i nie uczestniczył w posiedzeniach – mówi dyrektorka Biura Obsługi Mediów Kancelarii Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek.

Czytaj więcej Polityka Posłowie PiS bez pieniędzy z Sejmu Dariusz Matecki bez uposażenia poselskiego, Marcin Romanowski bez diety parlamentarnej – konsekwencje niewykonywania obowiązków poselskich uderzają ich po kieszeni.

Ten problem został już teoretycznie rozwiązany w styczniu, gdy Sejm znowelizował prawo, uznając, że parlamentarzysta, wobec którego zastosowano postanowienie o tymczasowym areszcie, zostanie pozbawiony uposażenia. Jednak nie wiadomo, czy przepisy wejdą w życie, bo ustawy wciąż nie podpisał prezydent. Prezydium uznało więc, że warto też zmienić regulamin Sejmu. Szczególnie że posłów często nieobecnych w Sejmie jest więcej.

Czy zmiana w regulaminie Sejmu sprawdzi się z praktyce?

O kogo chodzi? Wskazówką może być lista posłów najrzadziej biorących udział w głosowaniach. Kancelaria Sejmu publikuje też listę potrąceń z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności. Na przykład według danych od stycznia do lipca 2024 roku najwięcej ich mieli trzej posłowie PiS: Andrzej Gut-Mostowy (17), Łukasz Mejza i Marcin Romanowski (po 16).