Włodzimierz Czarzasty, zgodnie z umową koalicyjną zawartą między KO, Trzecią Drogą (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicą, 18 listopada zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Hołownia, który pełnił tę funkcję przez pół kadencji, 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska, która weszła w życie 18 listopada (w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zbierał się bowiem Sejm). Czarzasty był jedynym kandydatem na marszałka – za jego kandydaturą zagłosowało 236 posłów, przeciw było 209.

Reklama Reklama

Przeciwko kandydaturze Czarzastego na marszałka zagłosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koła Republikanów, Razem i Konfederacji Korony Polskiej. Przeciwko Czarzastemu głosowała też posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska (zapowiadała to wcześniej wskazując jako powód komunistyczną przeszłość Czarzastego). Od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak z KO i Sławomir Ćwik z Polski 2050.

Dotychczasowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii Sejmu i wygłosił orędzie

Czarzasty swoją pierwszą decyzją zakazał sprzedaży alkoholu na terenach, którymi administruje Sejm. Zakaz wchodzi w życie 24 listopada. Nowy marszałek Sejmu zapowiedział też zmiany w przepisach dotyczących tzw. kilometrówek posłów.