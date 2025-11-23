Aktualizacja: 23.11.2025 09:03 Publikacja: 23.11.2025 08:23
Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia
Foto: Rafał Guz, PAP
Włodzimierz Czarzasty, zgodnie z umową koalicyjną zawartą między KO, Trzecią Drogą (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicą, 18 listopada zastąpił na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Hołownia, który pełnił tę funkcję przez pół kadencji, 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska, która weszła w życie 18 listopada (w tygodniu, w którym przypadał 13 listopada, nie zbierał się bowiem Sejm). Czarzasty był jedynym kandydatem na marszałka – za jego kandydaturą zagłosowało 236 posłów, przeciw było 209.
Przeciwko kandydaturze Czarzastego na marszałka zagłosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koła Republikanów, Razem i Konfederacji Korony Polskiej. Przeciwko Czarzastemu głosowała też posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska (zapowiadała to wcześniej wskazując jako powód komunistyczną przeszłość Czarzastego). Od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak z KO i Sławomir Ćwik z Polski 2050.
Dotychczasowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, został wybrany na wicemarszałka Sejmu.
Czarzasty swoją pierwszą decyzją zakazał sprzedaży alkoholu na terenach, którymi administruje Sejm. Zakaz wchodzi w życie 24 listopada. Nowy marszałek Sejmu zapowiedział też zmiany w przepisach dotyczących tzw. kilometrówek posłów.
Marszałek przedstawił już również skład Kancelarii Sejmu. Dyrektorem gabinetu marszałka Sejmu został dr Bartosz Machalica. Szefem Kancelarii Sejmu został Marek Siwiec. Wiceszefami Kancelarii Sejmu zostali Dariusz Salomończyk i Jerzy Woźniak.
21 listopada Czarzasty wystąpił z pierwszym orędziem, jako marszałek Sejmu. – Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - zapowiedział.
Czarzasty mówił też, że będzie stosował „marszałkowskie weto”, wobec „szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa”. Mówił, że zawsze będzie zwracał uwagę, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania oraz czy nie służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli. W polskim systemie prawnym nie istnieje wprawdzie instytucja „weta”, które mógłby stosować marszałek - istnieje jednak, znana z praktyki działania poprzednich parlamentów, tzw. zamrażarka sejmowa, czyli opóźnianie procedowania złożonych projektów ustaw, a w niektórych przypadkach nie procedowanie ich aż do końca kadencji Sejmu (zgodnie z zasadą dyskontynuacji projekty te w kolejnej kadencji trzeba składać od nowa).
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jakim marszałkiem Sejmu będzie Włodzimierz Czarzasty.
20,3 proc. badanych spodziewa się, że Czarzasty będzie lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia.
30,3 proc. respondentów uważa, że Czarzasty będzie gorszym marszałkiem niż Hołownia.
24,7 proc. badanych spodziewa się, ze Czarzasty będzie takim samym marszałkiem jak Hołownia.
24,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)
- Włodzimierz Czarzasty będzie gorszym marszałkiem od poprzednika według co piątej kobiety (22 proc.) i czterech na dziesięciu mężczyzn (39 proc.). Ze względu na wiek taka opinia jest nieco bardziej popularna wśród respondentów między 35 a 49 rokiem życia (37 proc.). Włodzimierz Czarzasty sprawdzi się jako marszałek gorzej zdaniem ponad połowy badanych (55 proc.) z wykształceniem podstawowym i co trzeciego mieszkańca największych miast – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
